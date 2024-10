Cruz Azul vs Juárez: Horarios y posibles alineaciones para la Jornada 13

El conjunto de Cruz Azul, dirigido por el argentino Martín Anselmi, se encuentra pasando una gran campaña en el balompié mexicano, pues al paso de 12 jornadas, los de azul suman diez partidos ganados, uno empatado y uno perdido, con un paso casi perfecto en la competencia.

A diferencia de la Máquina, los Bravos de Juárez se encuentran peleando por escalar en la tabla general, tras su victoria contra Santos, lograron subir a la decimocuarta posición, sin embargo, vienen de conocer la derrota en contra de León al caer tres goles por dos en un intenso duelo lleno de goles.

Cruz Azul vs Juárez: ¿Cuándo y por dónde ver el partido de la Jornada 13?

El partido tendrá lugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el cual, los usuarios que apoyan a la Máquina están convencidos que será una jornada más para el cuadro local, mientras que los internautas aficionados de Juárez, aseguran que su equipo les puede sacar una sorpresa no grata.

Fecha: Miércoles 23 de octubre

Horario: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: ViX+

Cruz Azul vs Juárez: Posibles alineaciones

Cruz Azul

Kevin Mier; Rodolfo Rotondi, Willer Ditta, Luis Romo, Erik Lira, Jorge Sánchez; Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero, Alexis Gutiérrez y Giorgos Giakoumakis.

Juárez

Benny Díaz; José Abella, Denzell García, Diego Campillo, Ralph Orquín, Carlos Salcedo, Diéter Villalpando, Guilherme Castilho, Jairo Torres, Aitor García y Óscar Estupiñán.

¿Hay algún lesionado en los equipos?

Por su parte, Cruz Azul no presenta ausencias en su plantilla, pues no hay ningún lesionado, mientras que los Bravos de Juárez no convocarán a Avilés Hurtado, Sebastián Jurado y Manuel Castro, esto por sus respectivas lesiones.