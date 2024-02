Cruz Azul mantiene el liderato en la Tabla General

A pesar de su derrota ante el América en el Estadio Azteca, Cruz Azul conserva el liderato en el Clausura 2024. Aunque los dirigidos por Martín Anselmi perdieron el Clásico Joven, siguen siendo el equipo con mejor diferencia de goles, manteniéndose en la cima con los mismos puntos que Pachuca, quien ocupa el segundo lugar.

América se acercó a un punto del liderato y escaló a la cuarta posición, empatando en puntos con Rayados. El Toluca aprovechó su localía para vencer 2-0 a Tijuana y se ubicó en la quinta posición.

Mientras que Santos Laguna se recuperó ligeramente quedando como 7 puntos.

La tabla general de la Liga BBVA MX después de la jornada 8 queda de la siguiente manera:

1 Cruz Azul 19

2 Pachuca 19

3 CF Monterrey 18

4 Club América 18

5 Toluca FC 16

6 Pumas UNAM 15

7 Tigres 15

8 Chivas 15

9 Necaxa 15

10 León 10

11 Atlas 9

12 Querétaro 8

13 Atl. de San Luis 7

14 Santos Laguna 7

15 Mazatlán 6

16 Tijuana 4

17 Puebla 4

18 FC Juárez 2

A mitad de semana se disputarán tres partidos pendientes de la jornada 9, recordando que varios equipos adelantaron esta fecha la semana pasada. Los encuentros son: Querétaro vs San Luis, Tigres vs Juárez, y Tijuana vs Rayados de Monterrey.