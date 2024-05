Críticos de AMLO reconocen avances en la reducción de la pobreza y desigualdad

Durante una emisión del programa Tercer Grado, trasmitido por televisa, Leo Zuckermann, Sergio Sarmiento y Denise Maerker, quienes han sido críticos al gobierno de López Obrador, cambiaron de narrativa y destacaron y felicitaron al presidente por las políticas públicas que han logrado la reducción de la pobreza.

Lo calificaron como un importante logro que había que reconocer, lo cual fue compartido por el Jefe de Gobierno Marti Batrés.

“En la en la disminución de la pobreza es importante, muy significativa, hasta donde podemos ver en buena medida es producto de los programas sociales. También podemos ver que estos programas sociales han permitido reducir la pobreza general”, mencionó Sarmiento.

Denise Maerker por otra parte, resaltó que programas de anteriores gobiernos no habían podido reducir la pobreza. Además remarcó la importancia del aumento al salario mínimo.

“Por años escuchamos que no se podían aumentar porque la economía no lo iba a resistir. Se aumentaron los salarios, no pasó nada, se redujo la pobreza, sí pasó”.

Destacó que la reducción de la pobreza se ha debido a una conjunción de situaciones, como los programas sociales, el aumento al salario, aumento en remesas.

Leo Zuckermann también igualmente subrayó que las pensiones a los adultos mayores han funcionado para la reducción de la pobreza,

"Hay que reconocer cuando un Gobierno tiene un logro. Yo no tengo empacho en decirlo, los felicito, la verdad. Se le están eliminando las estrellas económicas al Presidente completamente en un momento clave como es el de la sucesión".