Critican a Xavi por versión tumbada de un éxito de Luis Miguel: 'una completa ofensa'

Ya existen los corridos tumbettes y artistas como Shakira, Belinda y hasta Alejandro Fernández se han dejado seducir por el género tumbado; ahora, Luis Miguel también ha incursionado en este tipo de música, o por lo menos sí sus canciones.

En redes sociales se ha viralizado un "cover" de uno de los mayores éxitos del llamado "Sol de México" y lejos a lo que sus fans están acostumbrados, en esta ocasión la música pop y los acordes suaves son reemplazados por trompetas, guitarras y la voz de Xavi.

Y es que, en el video que circula por TikTok se puede ver al intérprete de "La Diabla" arriba del escenario y cantando "Ahora te puedes marchar" y aunque se puede escuchar a los asistentes corear la letra y hasta emocionarse con la actuación de Xavi, los usuarios de la plataforma no fueron tan amables con él.

El joven cantante ha dividido opiniones, por un lado hay quienes aseguran que este nuevo "cover" les gusta más que la original; mientras que otros lo acusan de haber "destruído" un clásico de la música y hasta aseguran que hay temas que no puede cantar y mucho menos cambiar cualquier artista.

"¿Cómo la desescucho?", "Si Luis Miguel la escucha, se muere", "Se oye bien, cuando le bajas todo el volumne", "Con Luis Miguel no, Xavi", "¿Cómo se atreven a arruinar la música?", "Las canciones de Luis Miguel son intocables", "Me sangraron los oídos", "Mejor déjalo así", "¿De dónde sacaste que podías cantar una de El Sol?", "Una ofensa para mi Sol", "Masacraste una gran canción", "Güey, con Luismi no", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe aclarar que no es la primera vez que el famoso interpreta este tema, incluso forma parte del setlist de su gira "Poco a poco tour" con la que ya ha recorrido Estados Unidos y México.

Xavi es uno de los más grandes exponentes del corrido tumbado y en perfil de Spotify cuenta con más de 24 millones de escuchas mensuales, en febrero de este año se presentó en el Estadio Azteca junto a Karol G y en sus redes sociales tiene más de 4 millones de seguidores; incluso, recientemente destronó a Peso Pluma como el más escuchado.