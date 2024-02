Critican a los BAFTA por no incluir a Matthew Perry en el In Memoriam y ellos responden

El pasado domingo, La Academia británica celebró la entrega número 77 de los premios BAFTA, y aunque la ceremonia reforzó el camino de cintas como "Oppenheimer" y "Poor Things" ("Pobres criaturas") al Oscar, también se vio empañada por el presunto desaire que los organizadores hicieron al fallecido actor, Matthew Perry, al no incluirlo dentro del In Memoriam.

Casi al final de la ceremonia, la actriz Hannah Waddingham subió al escenario para interpretar el tema "Time after time", de Cyndi Lauper, mientras en la pantalla que se encontraba a sus espaladas, comenzaron a proyectarse las imágenes de todas las estrellas que, lamentablemente partieron a lo largo del 2023.

Lo que llamó la atención de los televidentes y en especial de los fans de "Friends" es que la fotografía de Perry nunca apareció en el homenaje, desatando así una ola de críticas y reclamos hacia la premiación: "¿No hubo mención de Matthew Perry en el memorial? Muy mal BAFTAs", "Es una pena que los BAFTA haya dejado a Matthew Perry fuera de la lista", "BAFTA aquí está lo que no hiciste. Q.E.P.D. Matthew Perry", "Sólo vine para asegurarme de que no soy la única persona entristecida por la omisión de Matthew Perry en el homenaje de los BAFTA", "Matthew Perry es el rey, no olviden eso BAFTA", son solo algunos de los mensajes que publicaron.

Sin embargo, la omisión de Perry en el emotivo segmento de la gala, no fue necesariamente un acto desconsiderado hacia el querido Chandler, ya que, ante las críticas, los ejecutivos de La Academia explicaron que fue lo que pasó:

"Puedo confirmar que Matthew Perry será recordado en nuestros próximos premios BAFTA de Televisión", dijo un portavoz a la revista "People"; información que más tarde fue confirmada en las redes sociales: "Matthew Perry será recordado en la ceremonia de premios de televisión de este año", respondió la cuenta oficial, junto con un enlace a su sitio, donde destacan el trabajo del icónico actor.

Recordemos que Perry obtuvo el reconocimiento internacional gracias a su participación en la famosa serie de los 90, pero, también destacó en películas como "17 otra vez", "Un impulsivo y loco amor" y "Un vecino peligroso", donde compartió créditos con Bruce Willis, por lo que los usuarios calificaron como un gran error la decisión de los ejecutivos.

Matthew Perry murió el 28 de octubre del 2023. Fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa, en Los Ángeles y, de acuerdo con los exámenes forenses, su muerte fue accidental tras consumir ketamina.