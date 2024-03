Critican a Danna Paola por promover el acoso en X

Danna Paola ahora sólo es Danna en las redes, un nuevo nombre artístico, así lo compartió hace unos días con sus seguidores; la cantante de 28 años está por estrenar su disco Childstar, pero al parecer la cantante está inconforme con una usuaria que en la red social X (antes Twitter) tiene el "username" de @danna, y eso le ha traído varias críticas.

Según ha circulado en redes, la interprete de "Mala fama" está incitando a sus millones de fans para que la usuaria @danna deje de usar ese "username", así lo compartió en su canal de WhatsApp, ella ya se lo habría solicitado, pero la mujer le habría pedido dinero a cambio de hacerlo.

"Qué onda con @dannapaola promoviendo el acoso a la dueña del username de @danna por mero capricho? Aparte de pedir a sus fans hacer un 'complot' porque no piensa pagarle nada hace comentarios en burla muy despectivos diciéndole la 'señora'. Todo en su canal de difusión de WhatsApp", comparte una cibernauta, quien muestra los audios en los que Danna explica la situación.

"Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter; la señora que tiene la cuenta de Twitter hermana... entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna, y no me la ha podido pelear porque la señora hoy ya vio que me llamo Danna y que mi username es @dannaen todos lados, quiere ¡400 mil dólares!", explica la cantante.

Continúa en audio proponiendo "hacer un plan" para lograr algo, pues asegura, la "señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares", expresa.

En su canal de WhatsApp, Danna Paola propuso pensar en algún plan para lograr obtener el username @danna en X:

"Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tiene que ayudar porque la señora no quiere … yo digo que hagamos un complot, sí, que nos los regale, es que sí, es mi nombre, y la señora pues su Twitter ¿qué?... necesito que armemos un plan porque no lo estamos logrando", asegura.

La usuaria @danna ya denunció varios ataques de supuestos seguidores de Danna Paola, mensajes de odio e intimidatorios, de los cuales responsabilizan a Danna Paola, quien en su cuenta de X escribió hace unos momentos: "Acá entras y de verdad todo el tiempo hay fuego encendido… hahahaha 'x' tóxico como tu ex. Bai".