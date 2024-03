Cristo de las Noas recibe a Alicia Sifuentes

Alicia Sifuentes, vocalista de Mi Barrio Colombiano ha cantado en muchísimos sitios de la Comarca Lagunera, pero no había llevado su voz a uno de los lugares más emblemáticos de la región: El Cristo de las Noas.

La artista cantó desde lo más alto de Torreón su versión de Evidencias de manera acústica, mientras que poco a poco el Sol se retiraba para dar paso a la Luna.

Antes de entregar dicho tema, charló en exclusiva de su carrera y del Duelo de Sonoras que ocurrirá el sábado; también, contó situaciones de su vida personal que jamás había revelado.

"Estoy feliz de estar en este majestuoso lugar que es el Cristo de las Noas", dijo emocionada y enseguida compartió detalles del concierto a celebrarse este fin de semana.

"Están todos cordialmente invitados a este Duelo de Sonoras este 23 de marzo en un antro del Bulevar Revolución y Vasconcelos. Estaremos Mi Barrio Colombiano, además de la Sonora Skandalo y la Sonora Dinamita".

La cantante adelantó que tal y como ha ocurrido en otras presentaciones habrá sorpresas.

"Estamos alistando cosas especiales para que toda la gente que vea a Mi Barrio Colombiano se vaya con un muy buen sabor de boca", manifestó.

A los pies del Cristo de las Noas, Sifuentes mencionó que Mi Barrio ya alista un nuevo material discográfico.

"Ya llevamos cuatro temas grabados, yo creo en unos días más los van a poder escuchar. Ya está listo el sencillo, pronto les haremos el anuncio correspondiente. Tenemos pendiente el disco de banda, ya falta poco para darlo a conocer", sostuvo.

Durante la charla, Alicia mencionó que estos primeros meses de 2023 han sido muy "moviditos" para Mi Barrio Colombiano.

"Lo empezamos con el pie derecho. Hemos andado de aquí para allá. Aparte de la Comarca, nos solicitan bastante en otras partes del país y esperamos pronto irnos a Estados Unidos".

Sin duda, la agrupación ha hecho aportaciones a la escena local, algo que confirmó la propia intérprete oriunda de La Partida.

"Considero que Mi Barrio Colombiano ha dado mucho a la cumbia lagunera. Nos han pegado fuerte entre las muchachonas los temas de amor y desamor, mismos que han dado su granito de arena a la música".

Por otro lado, Alicia lamentó la pérdida de Susana Ortiz, considerada un ícono de la cumbia de la Comarca.

"Creo que toda la región, incluso todo el país lo ha lamentado. Quién no conoció a Susana Ortiz con su majestuosa voz . No me lo puedo creer aún, se nos fue la grande, la diva de la Comarca. Ella fue un gran ejemplo a seguir en mi carrera".

Recordó que fue en junio de 2023 la última vez que ambas platicaron, esto durante el festejo de cumpleaños que tuvo Arturo Ortiz, padre de "Sussy" y líder de Tropicalísimo Apache.

"Coincidimos en esa fiesta. Platicamos de detalles de salud de ella y de cómo los fans luego nos ponían de rivales y al contrario porque siempre hubo un respeto mutuo. Teníamos el plan de hacer algo juntas, no se pudo, pero, pues hay que echarles ganas".

Rapiditas

Alicia contestó detalles de su vida privada

*¿Te ha tocado compartir escenario con algún artista grosero o altanero?: "Con un artista no, pero sí con una persona que trabaja en este medio. Tuve conflicto con alguien. Todavía me siento enojada".

*Si fueras un personaje de película, caricatura o cómics, ¿A quién elegiría?: "Soy la Cenicienta, aunque no lo crean".

*¿Alguna persona que haya sido parte de tu vida, pero por alguna razón no te pudiste despedir?: "Sí. Un primo que fue parte de mi vida. Le mando un saludo a la familia Sifuentes Juárez. Fue una pérdida muy fuerte para toda la familia".

*¿A qué le tienes miedo?: "A la muerte. Necesito prepararme. Todos vamos para allá, pero me llega ansiedad al pensar que se ocurrirá ese momento".