Cristian Mijares visita Santa María del Oro

Como parte de la gira de campaña en la zona norte del Estado, Cristian Mijares, candidato a diputado federal por el distrito 02, acudió a Santa María del Oro para realizar un recorrido de territorio y conocer las necesidades de sus habitantes.

Acompañado por sus hijos y su equipo, el candidato recorrió las calles de ésta localidad para entablar diálogos personales con comerciantes, prestadores de servicios, amas de casa, jóvenes, adultos mayores y vecinos, así como con los presidentes de los partidos que forman esta alianza en El Oro.

"Es un gusto poder compartir este tiempo con la raza de El Oro, decirles que en mi tendrán un aliado que los seguirá representando, tal cómo hice en en el ring, pero ahora desde la máxima tribuna parlamentaria de nuestro país". Dijo el candidato.

Mijares refirió que mucho del sentir de los habitantes de Santa María del Oro es contar con caminos dignos, por lo que obteniendo el triunfo, defenderá el presupuesto de Durango en el Congreso para que bajen los recursos necesarios y estos sean invertidos en la rehabilitación de las carreteras de la zona norte del Estado.

"Hoy me siento como en casa esta tierra tan bonita, porque no me conocen de ahorita, aquí nacieron mis hijos, aquí viven sus abuelos y eso me hace tener una doble obligación de prepararme para ganar esta próxima contienda y hacer que regresen todos los programas que nos quitaron". Detalló el ex boxeador y candidato a diputado federal.

Durante su estadía Mijares fue abordado por varios adultos mayores quienes le externaron su apoyo pero también su preocupación ya que muchos de ellos fueron avisados que si votaban por la alianza PRI-PAN Y PRD les quitarían la pensión; a lo el Campeón les dijo, "Se que estos canijos de Morena andan por ahí diciendo muchas cosas porque tienen miedo, pero créanme que esos apoyos jamás les serán quitados, esos apoyos están plasmados la Constitución y ahí se van a quedar; es más, los vamos a mejorar para que ahora les lleguen desde los 60 años", Afirmó.