Crisis en Urbivillas tras más de 20 años sin entrega y graves problemas de infraestructura

Tras las quejas que se hicieron llegar al ayuntamiento de Gómez Palacio de aguas negras en las calles del fraccionamiento Urbivillas, se conocieron una serie de problemáticas que enfrenta el lugar, el cual no ha sido entregado a más de 20 años de su construcción, pues la empresa constructora ya no existe e incluso al dueño del predio donde se ubica, nunca le liquidaron el pago.

“Ya no sé que vamos hacer con los fraccionamientos que no han sido entregados”, dijo la presidenta municipal, Leticia Herrera, en el punto de Asuntos Generales de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este jueves.

Esto luego de que diera a conocer que acudió a conocer la problemática del lugar, en donde el tema de las aguas negras fue solo uno de la serie de problemas que presenta.

“Quiero que hubieran visto lo que yo vi, hagan de cuenta que es un basurero, adentro la misma gente en la plaza principal, va a tirar la basura, hay casas invadidas, no pagan agua, no pagan nada, menos pagan predial; entonces es un tema que lo quise exponer aquí porque, qué hacemos, qué vamos a hacer yo no les puedo dar todo el servicio, por humanidad se los doy pero es un fraccionamiento que el que lo hizo, no da la cara”, dijo Herrera.

Por su parte, Juan Salazar, titular de Obras Públicas, comentó que se solo se localizó al ingeniero Raúl González, quien fuera propietario del predio, a quien tampoco se le pagó.

El titular dijo que el proyecto no se terminó, lo que generó que el 80 por ciento de las viviendas estén invadidas, sobre todo por personas migrantes.

“El tema aquí es de origen, en el momento se autorizó con pozos de absorción como sistemas para captar el agua pluvial, los convirtieron en áreas verdes (pero) constantemente están saturados de aguas grises, lo que es el drenaje porque la pendiente está en la parte de atrás, precisamente donde están los pozos de absorción que nunca funcionaron como tal y acumula el agua de drenaje”, explicó el funcionario.

La alcaldesa, comentó que si da la instrucción de limpiar, trabajos que podrían tardar de dos a tres días, pero en cuestión de una semana se vería igual. “Qué hacemos es una pregunta que quiero comentarles a ustedes porque es un tema que yo ya ni sé ni por dónde ni cómo y la misma gente es la que se queja, pero no es posible que se quejen ellos mismos generan y el dueño del fraccionamiento no está”, insistió.

Son más

Pero Urbivillas no es el único fraccionamiento en dichas condiciones, es decir, existe un padrón de aproximadamente 44 que no han sido entregados al Ayuntamiento.

De acuerdo con el titular de Obras Públicas, al inicio de la Administración, se recibió con un total de 69 fraccionamientos sin entregar.