Crecen rumores sobre la hermana de Christian Nodal y su rechazo a Ángela Aguilar 

Amely González Nodal, hermana de Christian Nodal, está siendo señalada de no llevar una buena relación con Ángela Aguilar al presuntamente ausentarse de la boda del cantante.

La hermana menor de Nodal, podría no estar apoyando al intérprete de No te contaron mal en matrimonio con Ángela, por otras razones en las que destaca que no la sigue en redes sociales, contrario a lo que sí sucede con Cazzu, quien es la madre de la hija de Christian.

Sin embargo, los internautas que han estado pendientes los pasos de Christian Nodal, destacan que por lo contrario, Ángela Aguilar sí sigue a Amely en Instagram.

Hasta ahora, no hay evidencia de que exista una relación entre las cuñadas, ya que incluso Amely no posa en ninguna de las fotografías familiares que se han difundido sobre la boda de Nodal y Ángela.