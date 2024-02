Crecen enfermedades, faltan especialistas

El índice de enfermedades renales está aumentando exponencialmente en la región lagunera y a la par, hay un déficit de médicos con especialidad en Nefrología en las instituciones de salud del sector público y privado para tratar a los pacientes; incluso, hay citas que pueden tardar hasta seis meses.

Daniel Campos Torres, director de la Facultad de Medicina de la UAdeC Unidad Torreón, dijo que en la actualidad, existen áreas médicas que están "muy desprotegidas" por lo que están buscando estrategias para que cada vez haya un mayor número de egresados que se inclinen por dicha especialidad médica, que estudia la anatomía de los riñones y sus funciones.

"Los servicios de Nefrología no dan abasto en ninguna parte, ni en las instituciones públicas ni en las instituciones privadas, los servicios de hemodiálisis están al 100 por ciento en cualquier lado, nuestros pacientes renales precisamente por el gran problema de diabetes que tenemos, no nos damos abasto con ellos y no tenemos nefrólogos", sostuvo.

Indicó que un problema similar se presenta con la especialidad en Oncología pues no hay médicos suficientes para atender la incidencia de cáncer, que va en incremento "de forma dramática" en la Comarca Lagunera y en todo el mundo.

Citó como ejemplo que, en el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE de Torreón, el requerimiento médico que se necesita no se cubrirá ni a la mitad.

"Ni mucho menos en las áreas de tercer nivel, yo le aseguro que no van a tener ni nefrólogos, ni oncólogos, ni cardiólogos para llenar las expectativas de la población derechohabiente de ese hospital. Los muchachos (de la Facultad) están en la etapa de motivarse, están en la etapa de ver qué van a estudiar, están en la etapa de ver por cuál rama médica se van a decidir, están en la etapa de qué es lo que quieren hacer el resto de sus vidas… porque ellos son los futuros nefrólogos y los futuros oncólogos", señaló.

PROBLEMA MULTIFACTORIAL

En la actualidad, la Facultad de Medicina de la UAdeC tienen una matrícula de alrededor de 600 estudiantes. Destacó que en los últimos años, han destacado entre las mejores escuelas y facultades de Medicina públicas y privadas del país en los resultados del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), así como en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL).

"Una cosa es que nosotros estemos bien posicionados en los exámenes nacionales como el EGEL y el ENARM pero otra cosa es que nuestros muchachos gusten de una especialidad que le hace falta al país, podemos tener muy buen lugar en el ENARM pero muchos de nuestros muchachos quieren ser cirujanos pero no quieren ser oncólogos".

Añadió que otro factor limitante es que las instituciones públicas, que es donde se forman la gran mayoría de los recursos humanos de especialidad, no cuentan con suficiente presupuesto para el financiamiento.

"Y por lo tanto, no solamente no tenemos muchachos que quieran hacer nefrología u oncología, sino que las plazas a nivel nacional son todavía escasas y luego para empezar estas especialidades, tienen que hacer tres o cuatro años primero. Si un muchacho quiere ser nefrólogo, necesita siete años de posgrado, no es fácil, es multifactorial la causa por la cual no tenemos especialidades que están constituyendo un problema de salud pública en nuestro país", puntualizó.

En 2022, la Secretaría de Salud federal informó que, estudios realizados en México, estimaron una prevalencia de enfermedad renal de 12.2 por ciento y una tasa de 51 defunciones por cada 100 mil habitantes.

El secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, mencionó que, en la mayoría de los casos se puede prevenir al ser consecuencia de hipertensión y diabetes mal controladas, así como de obesidad u otros padecimientos crónicos.