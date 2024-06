Crece conflicto por recurso de La Escuela es Nuestra, padres presentarán denuncia

Hay un conflicto entre padres y madres de familia de la escuela primaria Alfonso Rodríguez, del Centro de Torreón, por el ejercicio de los recursos económicos del programa federal La Escuela es Nuestra. La situación llegó a tal grado que en breve se presentará una denuncia por supuesto abuso de confianza ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

Teresa Saucedo Vázquez, presidenta del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), informó que el plantel educativo, que en ambos turnos tiene inscritos a más de 800 alumnos, recibió un subsidio de 600 mil pesos; la persona beneficiaria de la cuenta bancaria es una madre de familia que designaron como tesorera y que recibió una tarjeta de débito por parte del Banco del Bienestar.

El resto de las personas ocupan cargos como la secretaría técnica y vocales.

Sin embargo, Vázquez señala que nunca hubo control ni comunicación entre los padres y madres de familia que conforman el CEAP, así como tampoco una revisión puntual por parte de la Secretaría del Bienestar en términos de auditoría, control y seguimiento de las obras que hacen las escuelas.

Supuesto asalto

Miguel Sánchez, otro padre de familia, narró que el pasado 12 de mayo, la tesorera acudió al Banco del Bienestar a retirar 260 mil pesos y que argumentó que al salir, presuntamente fue víctima de un asalto. Después, asegura que la señora cambió la versión y dijo que el asalto fue a unos metros de su casa y que dos sujetos a bordo de una motocicleta supuestamente la amagaron y le propinaron un golpe en la cabeza.

"La cuestión es que no tiene golpes ni hay un certificado médico que constate que hubo violencia en el robo. Habla de que presentó una denuncia, el problema es que nunca jamás ha mostrado el documento de tal denuncia, desconocemos si la presentó o no.Lo raro es que si vas a sacar 260 mil pesos del banco, es porque los vas a aplicar y no demuestra nada, en dónde lo vaya a aplicar, yo veo contubernio por parte de la Secretaría del Bienestar, porque ellos mismos han solapado esta irregularidad y han arropado esta situación a manera de que no salga a la luz pública este problema", sostuvo. Además, dijo que previamente, hubo renuencia para realizar asambleas escolares.

Indicaron que hasta ahora, se habla de que se han ejercido alrededor de 150 mil pesos y que ellos solicitarán una auditoría para saber si se aplicaron de forma correcta.

Comentaron que han acudido en varias ocasiones a la coordinación regional del Bienestar, pero que se habían negado a entregarles documentación respecto a las obras realizadas y quiénes eran las personas que oficialmente integraban el CEAP.

Mensaje

Cabe hacer mención que en un grupo de WhatsApp de La Escuela es Nuestra de dicha primaria, la tesorera envió un mensaje diciendo que si algo le pasaba, hacía responsable a Miguel y a Teresa.

Además, argumentó que había un grupo de personas que se estaban juntando para ir a su domicilio a quitarle la tarjeta de débito del Bienestar.

Incluso, le preguntó a los Servidores de la Nación que cómo le hacía para resguardarla.

Teresa Saucedo y Miguel Sánchez son padres de familia y señalaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público. (Angélica Sandoval)

Recursos

La Escuela es Nuestra. ´ El Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) está integrado por madres y padres de familia.´ En conjunto con la Contraloría Social se encargan de la administración y de la correcta aplicación de los recursos públicos, que se otorgan de acuerdo al número de alumnos inscritos.