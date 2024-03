Crean asociación de electromovilidad; promoverá los vehículos eléctricos

Con el objetivo de que, en 2030, 50 % de las ventas de autos nuevos en México sean eléctricos, hoy se creó la Electro Movilidad Asociación (EMA) conformada por las empresas BYD, Evergo, JAC, SEV, Tesla, VEMO y Volvo.

EMA será presidida por Shirley Wagner, experta en electromovilidad, energías renovables y desarrollo de políticas energéticas, quien trabajará sobre cuatro principales ejes de acción: Promover el aire limpio y la reducción de emisiones contaminantes; impulsar regulación que fomente la adopción y educación sobre la electromovilidad; estimular el desarrollo, instalación y operación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos; y fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

Y para alcanzar la meta de que 50 % de los autos nuevos en 2030 sean eléctricos, se propondrá electrificar a las grandes ciudades empezando por los vehículos de alto uso como los utilizados por empresas, taxis, plataformas de movilidad y transporte público.

Respecto a la infraestructura de carga para autos eléctricos, Wagner comentó que "no hay suficiente infraestructura porque no hay suficiente demanda de autos, pero a la vez no hay suficientes autos porque no hay suficiente infraestructura". "El país es grande, sabemos que hay un reto en infraestructura en especial para el transporte de carga y es un objetivo en el que tenemos que seguir trabajando".