Courtney Love arremete en contra de Taylor Swift y asegura que 'no es interesante'

Courtney Love hizo declaraciones recientes acerca del lugar que Taylor Swift ocupa en la industria musical, pues si bien, reconoce que se ha convertido en una fuerte influencia para las jóvenes en la actualidad, destacó que, en su opinión personal, no tiene un proyecto musical interesante y, para sorpresa de muchas y muchos, en X ha sido respaldada por varias y varios usuarios que comparten su opinión.

Este viernes, la líder de Hole, se convirtió en la invitada del "The Evening Standard", programa en el que habló de diversos temas, entre ellos, de algunas de las cantantes que capitanean la música pop actual, como es el caso de Taylor Swift que, sólo este año, se convirtió en la artista más influyente ya no sólo entre la audiencia y sus fans, sino en otros ámbitos como el económico y político.

Financieramente, la cantante de 34 años contribuyó con un alrededor de 4, 3 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, luego de batir récords con la venta de boletos de su gira "The Eras Tour".

En la política, el discurso de la cantante de "Love Story" ha influído tanto en sus fans que analistas vaticinan que, gracias a Tay, muchos de sus jóvenes seguidores saldrán a votar en las futuras elecciones de noviembre de este año.

Sin embargo, la música de Swift no ha resultado convincente para todos, pues como expresó Courtney en su reciente intervención pública, para ella, la música de Tay carece de mérito artístico.

"No es importante, (ni) interesante como artista", precisó la intérprete de "Letter to God".

En su postura, Love reconoció que Taylor ha tenido un gran impacto como cantante en la vida de miles de jóvenes, como se demostró a lo largo de su gira más reciente, pues sus fanáticas y fanáticos impulsaron el intercambio de pulseras, hechas por sí mismos, entre otros fans, tendencia que se llevó a cabo en cada uno de los espectáculos, sin importar en qué parte del mundo fueran realizados.

La exponente de la música grunge equiparó el fenómeno con lo que vivió Madonna durante finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, cuando su música, su imagen y discurso movían a masas enteras.

"Taylor no es importante, puede que sea un espacio seguro para las chicas y, probablemente, sea la Madonna de ahora, pero no es interesante como artista", señaló.

Love, de 54 años, se sinceró y expresó que otro proyecto musical con el que no empata es el de Beyoncé: "simplemente no me gusta su música".

Aunque reconoció que la artista está rompiendo con los sesgos de género impuestos por décadas, al lanzar un álbum de música country, un ritmo racializado y dominado por cantantes blancos.

"Me gusta la idea de que Beyoncé haga un disco country, porque se trata de mujeres negras entrando a espacios donde antes sólo se permitía a mujeres blancas, como concepto me encanta", explicó.

Entre otros asuntos, también precisó que la música de Lana de Rey, de la que era activa escucha, ya no la convence, así como reiteró que las diferencias con Madonna aún las mantienen disintiendo sobre la música de la una y la otra.

"No me gusta ella y yo no le gusto a ella", afirmó.

Basándose en su personalidad irreverente, Courtney recordó que, desde que debutó en la industria del rock, ha sido muy criticada, ya no sólo por su propuesta como intérprete de música grunge, sino por su comportamiento.

"Solían decir que yo era muy difícil, dijeron que yo era desagradable, sí, soy completamente desagradable y nunca me disculparé por eso".

La postura de la compositora ha molestado a las y los "swifties", que han cuestionado severamente sus dichos, aunque también ha contado con el respaldo de usuarias y usuarios en X que consideran que el aporte musical de Tay ha sido sobrevalorado por el mainstream.