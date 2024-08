Javier Corral es prófugo de la justicia: Fiscalía Anticorrupción

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, señaló que debido a que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha entregado por escrito el por qué no decidió participar en el operativo para detener a Javier Corral y al no entregárselos, lo consideran como prófugo de la justicia.

La noche del miércoles que se negaron las autoridades capitalinas a colaborar en la detención del exgobernador, los agentes de la Fiscalía Anticorrupción pidieron que se entregaran las razones del por qué por escrito, sin embargo, hasta la mañana de este jueves la Fiscalía de la Ciudad de México no se las ha entregado, ni tampoco al imputado.

Por su parte, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara, aseguró que el personal ministerial del estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia de su jurisdicción y con la que buscaban cumplir una orden de aprehensión, la noche del jueves.

Tras el caso, el exgobernador panista acusó que las autoridades estatales intentaron detenerlo "artera y arbitrariamente en lo que calificó una "nueva canallada del maruduartismo", además que afirmó que no ha cometido ningún delito.