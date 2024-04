Coronan a la drag queen más Icónica

Ayer viernes se llevó a cabo la final de Icónicas 2 en el Teatro Alberto M. Alvarado de la ciudad de Gómez Palacio.

La competencia de drag lagunera es organizada por un reconocido centro nocturno de Torreón. La gran ganadora fue Tayanna Marvelous, quien luego de dos meses de arduo trabajo y tras realizar un duelo de doblaje con un medley de Danna Paola contra Alisane Wolfheart consiguió coronarse como la Drag queen más icónica de La Laguna.

El cuarto lugar quedó en manos de Issa Bella, el tercer lugar fue para Histeria. La noche inició con un espectáculo del grupo coral lagunero Menta Cabaret conformado por Marcelo, Fer, Apolo, Aitana, Lucy, Yerman y Sheccid. Comenzaron su presentación con el tema All That Jazz, le siguió el clásico de los años 80 I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston, siguió una coreografía al ritmo de Beyoncé, también interpretaron temas de Ana Bárbara, Carin León, María José y Rocío Dúrcal. Cerraron su participación con un medley del musical Mentiras, así como temas de OV7 y Fey.

Siguió el turno del show principal con una presentación de las juezas de la competencia Nanny Blush, Kenya Court y Miss Fierce al ritmo de la canción Icónica, quienes presentaron un performance en donde destacaron con llamativos vestuarios y un grupo de bailarines que las acompañaron.

Nanny fue la encargada de conducir el evento y presentó el gran regreso de Stupidrag, la Drag queen lagunera que llegó hasta el reality La Más Draga, su aparición en el escenario sorprendió a todos los asistentes con un medley de éxitos de Thalía.

PRESENTACIONES

Llegó el gran momento en el que todas las drags queens subieron al escenario para realizar su última presentación juntas como concursantes de Icónicas 2: Killer Phoenix, Maybelline, Issa Bella, Tayanna Marvelous, Histeria y Alisane. Miss Fierce llegó sola al escenario para hacer un lipsync con la canción Never Enough de la película The Greatest Showman. Luego subió Kenya Court con una espectacular presentación con temática circense acompañada de acróbatas y bailarines. La nostalgia llegó cuando apareció Elle, la ganadora de Icónicas en su primera edición (2019); ahora ella es una de las organizadoras.

En cuanto a la competencia, la primera finalista en presentarse fue Alisane Wolfheart, quien realizó un homenaje a Rosalía, donde recreó varias de las coreografías de la artista española de canciones como A Palé, La Fama y Despechá y Motomami, todo junto a un increíble juego de luces y bailes.

Después el escenario lo tomó Histeria, quien apareció con un vestido de color azul y una peluca roja para interpretar My Heart Will Go On de Céline Dion, o mejor conocida como la canción del Titanic. Hizo cambios de vestuario para realizar temas más bailables de The Pussycat Dolls y Britney Spears, esto acompañada de su familia drag.

El tercer show corrió a cargo de Issa Bella, quien hizo una dramática interpretación de Europa de Mónica Naranjo para luego hacer un medley con éxitos de Beyoncé y Rihanna con pasos del estilo de baile voguing.

Tayanna Marvelous fue la última en posicionarse sobre el escenario para sorprender con canciones como Zorra de Nebulossa y temas de RuPaul. Cabe señalar que ella era la única participante en ser una mujer cisgénero.