Convocan a paro de labores en dependencias federales de medio ambiente

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sección 20 en Lerdo, Durango, a través de su secretaria general, Mónica Hernández Quintero, informó que, ante la negativa de las autoridades para cumplir sus compromisos, convocarán a paro de labores a nivel nacional.

Esto sería para los trabajadores sindicalizados de Semarnat, Conafor, Profepa y Conagua.

El sindicado señaló que no es posible que al término de este sexenio las autoridades se deslinden de los acuerdos tomados y perjudiquen a la base trabajadora.

Mencionó que en Conafor no se ha cumplido con la renovación del parque vehicular, mantenimiento a campamentos de compañeros combatientes, no se ha llevado a cabo incremento a la ayuda de alimentos, no se ha hecho entrega la ropa de los viveristas y administrativos en los años 2022, 2023 y 2024, no han dado solución a la problemática de radiocomunicación que existe en todo el país, les siguen dando mochilas de mala calidad y los siguen exponiendo a incendios al no llevar la ropa adecuada.

En Semarnat se cuenta con la negativa a la adquisición de agua para los trabajadores, de servicio de limpieza, así como de vigilancia, se cuenta también con adeudo de ropa de trabajo del 2023, 2024 y en el 2022 se les dio incompleta a los trabajadores.

El sindicato indicó que existe rezago en llevar a cabo los tramites de ingresos, bajas por jubilación, cambios de adscripción, en trámites de lentes, así como también existe la negativa a la realización de los juegos nacionales, los cuales son derecho de los trabajadores puesto que así viene estipulado en sus condiciones generales de trabajo.

En cuanto a Profepa y Conagua, señaló que no son la excepción, puesto que la problemática es la misma.

“Le exigimos a la autoridad cumpla con los compromisos antes de que se vayan y respeto a nuestras condiciones generales de trabajo”, expresó la representante sindical.