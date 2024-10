¿Conviene más un termotanque o un calentador?

La organización de un hogar requiere de una serie de accesorios y electrodomésticos que brindan comodidades, ventajas y beneficios para llevar una vida segura, cómoda y confortable. Entre ellos, existen diferentes propuestas para acondicionar la temperatura del agua en una casa a través de dos grandes modelos que se comercializan en comercios y negocios: termotanques y calentadores.

A la hora de evaluar las características, funcionamientos, durabilidad, materiales y recursos, es clave identificar las diferencias y similitudes entre ambos equipos para que puedas invertir tu dinero con la mayor eficiencia posible. Si bien ambos artefactos realizan la misma función, presentan cuestiones particulares que debes conocer según el lugar en el que vivas y el acceso a los recursos como el agua, la energía eléctrica y el gas.

Hay múltiples marcas, modelos y líneas de electrodomésticos para calentar agua en una red doméstica que facilite la limpieza y el aseo personal. De acuerdo a la cantidad de personas que habiten el lugar, la frecuencia de uso y las condiciones de los servicios, es recomendable que evalúes qué artículo es preferible comprar. Por lo tanto, es clave asesorarte sobre los detalles técnicos de los termotanques, como Cinsa o Kalotron, como así también de los calentadores como es el caso del calentador Kruger o Rhem.

¿Qué es mejor un termo o un calentador?

Hay factores muy puntuales que diferencian un termo y un calentador. En el caso de los calefones o calentadores, como el calentador de agua Krueger, su mecanismo permite calentar el agua de manera instantánea para elevar la temperatura del agua en el mismo momento que necesitas utilizarla. Para eso, requiere de determinada presión de agua para trabajar correctamente, así que si mantienes abiertas varias canillas en simultáneo vas a notar un descenso de la presión.

Por el lado de los termotanques o termos, como los de la marca Cinsa, funcionan mediante mecanismo de acumulación que reserva el agua a cierta temperatura para que la utilices en el momento necesario y la puedes regular mientras está en uso. A diferencia del calentador, no hay inconveniente de mantener varias canillas abiertas ya que no repercute en el nivel de presión. Su estructura es mayor que la del calentador, ofrecen condiciones más seguras y demanda menos mantenimiento.

Si bien las funciones que desarrollan son las mismas, debes comparar sus rendimientos para decidir qué equipo instalar. En cuanto a la capacidad de abastecimiento, un termotanque te permite alimentar más de una canilla a la vez; mientras tanto, cuando utilizas un calentador, al abrir dos canillas a la vez se produce un descenso en la presión y la temperatura del agua.

¿Qué conviene más, un calentador o un termotanque?

Otro de los aspectos que se recomienda tener presente a la hora de comparar el rendimiento de los dos equipos es el punto de la presión de agua. Por el lado de un termotanque, no requiere una gran presión para trabajar de modo eficiente; en el caso del calentador, si no dispone de una presión adecuada y suficiente, no logra activarse el encendido del quemador.

La ubicación y disposición espacial de los electrodomésticos mencionados es otra cuestión a evaluar cuando evalúas comprar. Los calentadores se deben instalar en el área de uso y manipulación simple y accesible debido a la necesidad de ajustar la temperatura del agua. En el caso del termotanque, permiten disponerlo en zonas que no son frecuentes como así también al aire libre, ya que no demanda una regulación permanente de la temperatura.

En materia de durabilidad, vida útil y mantenimiento, el termotanque brinda un funcionamiento aproximado de entre 5 y 10 años, según la calidad del agua y el acondicionamiento que se realice del equipo. El calentador, en este sentido, presenta una estructura técnica más práctica, simple y económica de reparar, logrando una vida útil superior que ronda entre los 10 y 15 años.

¿Qué consume menos un termotanque a gas o eléctrico?

Los termotanques pueden instalarse a partir de dos recursos básicos que permiten enormes facilidades en el desarrollo de tareas cotidianas, como es el gas y la electricidad. De acuerdo a la situación habitacional y la zona en la que vivas, debes evaluar cuál de estos dos servicios te conviene utilizar según los costos, tipos de mantenimiento y la adaptación del equipo a cada tipo de energía.

Un termotanque a gas es más tradicional, histórico y frecuente, sobre todo en sectores que la electricidad presenta un valor muy alto o si tienes que calentar grandes cantidades de agua. A su vez, a través del gas puedes calentar mayores volúmenes de agua en menor tiempo. El precio, por lo general, es más económico y su vida útil más extensa que los equipos eléctricos. Tambien, en fechas especiales, suele haber buenas ofertas de este producto.

En el caso de un termotanque eléctrico se caracteriza por calentar el agua de manera más constante y uniforme, lo que se traduce en menor consumo de energía y mayor eficiencia. Debido a que no realiza un proceso de combustión, no se generan gases y no es necesario instalar un sistema de ventilación. Son de fácil instalación, no producen corrosión y se adaptan fácilmente a espacios domésticos reducidos.

¿Cuántos litros tiene que tener un termotanque para 4 personas?

Según la cantidad de personas que hagan uso del termotanque en una vivienda, se recomienda elegir la capacidad de litros para un uso adecuado, práctico y eficiente. En el caso que se trate de un lugar donde viven cuatro personas, se recomienda instalar un termotanque de 150 litros o más. Esto se debe a la demanda de agua caliente y el tiempo de recuperación que necesita el artefacto.

Si se trata de una persona que vive sola, puede disponer de un equipo de 50 litros; para dos personas, es recomendable colocar un termotanque de 80 litros y para un hogar de tres, de 100 litros.

En resumen, si buscas termotanque o calentador, existen múltiples opciones y modelos con sus referencias técnicas para que inviertas tu dinero en un equipo que trabaje en las mejores condiciones y te garantice regularidad y durabilidad