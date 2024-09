Contratista deja a primaria 'colgada' de la luz y ahora CFE les aplica multa de 250 mil pesos

Un fraude cometido al Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) que administra el dinero del programa federal La Escuela es Nuestra mantiene desde hace días sin energía eléctrica a más de 300 estudiantes de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta de la colonia 14 de noviembre del municipio de Gómez Palacio.

María Luisa Hidrogo, directora del plantel, dijo este viernes que hay inconformidades de los padres y madres de familia porque con el recurso que recibieron, de 600 mil pesos, se contrató a una persona para que instalara un transformador para aumentar la tensión de una corriente alterna pero lo que hizo fue “colgarlos” de la luz y ahora la CFE les aplicó una multa de más de 250 mil pesos.

“Nunca terminó el señor, nos dejó colgados y por eso es que estamos sin luz, tenemos una multa de Comisión de más de 250 y tantos mil pesos porque vieron que estábamos colgados porque el señor así nos dejó. Tenemos que demandar al señor para que la Secretaría de Educación nos pueda apoyar y hacer acuerdos y compromisos con la CFE para que nos puedan venir a conectar la luz”, expuso. La maestra recordó que el CEAP está conformado por padres y madres de familia y que son los encargados de la administración y el ejercicio de los recursos que otorga el gobierno federal a través de La Escuela es Nuestra, que es supervisado por la Secretaría del Bienestar federal.

Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta de Gómez Palacio.

Por su parte, Melissa Ortíz, madre de familia y quien funge como la tesorera del CEAP, comentó que confiaron en el contratista porque se los recomendó un profesor de otra institución educativa. “Nosotros confiamos al desconocer todo lo que es el proceso de una instalación de alta tensión, se contrata, todo iba bien, nos estuvo entregando comprobante de gastos, pero al final, cuando nos entrega el supuesto contrato de Comisión, nosotros nos acercamos a comisión y el contrato es inexistente, eso es con lo que nosotros estamos batallando, él nos instaló el transformador y postes de alta tensión”, indicó. La señora dijo que el transformador tuvo un costo de 50 mil pesos, más 20 mil pesos de la mano de obra y arriba de 60 mil pesos para diversos materiales.

Ortíz, sostuvo que en lo único que se les defraudó fue con el contrato de la Comisión Federal de Electricidad pues previamente, pintaron la escuela y rehabilitaron los sanitarios en su totalidad. “Todo tenemos comprobado, el único detalle y que las mamis no entienden es que con lo único que se nos defraudó fue con el contrato de Comisión, los 600 mil están comprobados, el programa del Bienestar ya me revisó papelería, todo está correcto, no hay ningún problema en esa cuestión”, declaró. Debido a que al contratista no lo encuentran y a que la persona que se los recomendó tampoco les contesta las llamadas, aseguraron que presentarán las denuncias correspondientes.

Por su parte, Jesús García, un padre de familia dijo que el CEAP no les da una explicación “sensata” sobre el uso de los recursos de La Escuela es Nuestra y comentó que esta problemática ha provocado que las clases a los niños y niñas se impartan a distancia. Cabe hacer mención que desde el ciclo escolar pasado, se han presentado varios problemas entre padres de familia por la aplicación del dinero de este programa federal, en el cual no tienen injerencia directivos ni docentes.

Los recursos se otorgan de acuerdo al número de alumnos inscritos en los planteles educativos; de 2 a 50 estudiantes se entregan 200 mil pesos; de 51 a 150 son 250 mil pesos y grupos de 151 o más alumnos, 600 mil pesos.