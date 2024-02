Continúan las violaciones y extorsiones contra migrantes en la frontera coahuilense

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) así como de la Policía Estatal son señalados por violencia sexual y violaciones en contra de migrantes; y en el caso de extorsiones son los oficiales de la Policía Estatal y Municipal, en la frontera de Coahuila.

Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo, manifestó que por desgracia sigue habiendo delitos de alto impacto en contra de las personas migrantes como lo es la violencia sexual, violencia basada en género, extorsiones y también secuestros.

Sostuvo que en caso de delitos complejos que se comenten en contra de las personas migrantes son llegando a la frontera, y específicamente en puntos de entrada a municipios como Piedras Negras y Ciudad Acuña, que tiene que ver sobretodo con participación del INM junto con elementos de la Policía del Estado tal y como se registró en diciembre del 2023.

“Incluso tuvimos denuncias de violencia sexual y violaciones en contra de mujeres venezolanas, afortunadamente en este enero no hemos tenido denuncias de abuso de violencia sexual, y esperemos que así se mantenga todo el 2024”, afirmó.

Asimismo, agregó que: “extorsiones en los filtros se siguen registrando para poder dejarlos pasar, y específicamente la gente, no es un dicho de la Casa del Migrante, nosotros repetimos lo que nos dice la gente, quienes señalan a las policías estatales y municipales”.

Reveló que casos de violencia sexual son al menos cinco denuncias y sobre extorsión, del cien por ciento de las personas que llegan a la Casa del Migrante en Ciudad Acuña, que son aproximadamente 10 mil en el año, un 90 por ciento han expresado al equipo jurídico de la Casa del Migrante de Saltillo, que les pidieron dinero para poder ingresar a Piedras Negras.

Destacó que la cantidad es muy variable, no es que les pidan una específica, más bien les quitan lo que traen, no es que les pidan una cifra, más bien es donde traes el dinero y me lo tienes que dar.

“Incluso tenemos testimonios donde, imagínense al grado que ya se llegó, donde al menos el año anterior bebés eran desnudados, les quitaban el pañal, para ver si dentro de su pañal no traían dinero en efectivo para podérselos quitar, ¿quiénes

?, los de la Policía Estatal, de acuerdo al dicho de las personas migrantes”, concluyó.