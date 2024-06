Continúan Guerreros con su pretemporada

Luego de la práctica matutina de este viernes, se determinará si Santos Laguna viaja a la capital de Nuevo León, para encarar su octavo duelo de pretemporada rumbo al Apertura 2024 de la Liga MX, ante los Tigres UANL.

Y es que las lluvias que dejó a su paso la Tormenta Tropical “Alberto” por el Noreste del país, tuvo estragos considerables en toda la zona metropolitana de Monterrey, por lo que los traslados se habían complicado hasta el cierre de la edición, de ahí que esté en duda el encuentro de preparación.

Cabe recordar, que los Guerreros, tras tropezar en el Territorio Santos Modelo (TSM) por la mínima diferencia ante los Dorados de Sinaloa el miércoles pasado, ayer entrenaron a primera hora en sus propias instalaciones albiverdes. Con un clima lluvioso y húmedo, la práctica se realizó en primera instancia en las canchas alternas al Estadio Corona, para luego trasladarse al gimnasio del mismo recinto, para realizar trabajo de fuerza. A pesar de no arrancar como titular los recientes encuentros por decisión del técnico Nacho Ambriz, el volante ofensivo uruguayo, Franco Fagúndez, trabaja a fondo de cara a su segundo torneo como Guerrero.

El nacido en Montevideo, Uruguay, está consciente de la relevancia que tiene la pretemporada y los ensayos futbolísticos disputados al momento: “Lo importante de los partidos de preparación, más allá de los resultados, es que nos estamos adaptando a la idea del Profesor Nacho”.

Confesó el charrúa, que si bien ya habían trabajado con él durante el torneo anterior, llegó a mitad del Clausura 2024 con el equipo muy golpeado, por lo que ahora tienen la pretemporada de dos meses, para dejar todo eso atrás y hacer las cosas de mejor manera.

“El torneo anterior no me sentí muy convencido por mi rendimiento, porque sé lo que puedo dar” dijo en cuanto al autoanálisis realizado, aunque agregó: “es por eso que en esta pretemporada me estoy entregando al máximo, me exijo al cien por ciento en cada entrenamiento y partido de preparación, para tratar de hacer un mejor torneo”.

Además expresó, que están convencidos de que para el próximo torneo, tienen qué revertir la situación del semestre anterior, asegurando que tienen la calidad para lograrlo, solo falta convencerse mentalmente de que pueden hacerlo.