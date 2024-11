Continúa la pelea entre Maca Carriedo y Adela Micha en redes sociales; esto se dijeron

Adela Micha y Maca Carriedo dejaron al descubierto su enemistad a través de un intenso conflicto en redes sociales. Tras el escándalo generado por la ruptura de su relación laboral, las comunicadoras protagonizaron una acalorada disputa en X, donde Adela Micha llegó a llamar "ratita" a su rival.

Recientemente, la polémica entre ambas se intensificó al convertirse en un tema de conversación pública. Según TVNotas, Maca habría traicionado a Adela al hablar mal de ella y de sus hijos, además de lucrar a sus espaldas aprovechándose de la marca La Saga.

Después de todo lo sucedido, Maca Carriedo comenzó a trabajar en El Heraldo de México, lo que generó críticas por parte de los usuarios de X. Algunos comentaron: “‘La Saga’ y Adela Micha no se comparan con ‘El Heraldo’. Hiciste un downgrade, lástima”, por lo que Maca no se quedó callada y respondió: “Claro que no se compara. ¡Feliz de ser parte de este gran grupo”.

Adela Micha se unió a la 'pelea 'y replicó: “¡No pensabas eso hasta hace poco! ¿Te acuerdas que eras la ratita?”, a lo que recibió una respuesta por parte de Maca: “Sí era, ¡Tiempo pasado!”

Internautas reprendieron la opinión de Maca: “Siempre se supo que eras un asco de persona, la verdad no sorprende. Adela tardó en darse cuenta” y Adela contestó: “¡Y espérense!.

Maca Carriedo explota tras filtraciones

La conductora Verónica Gallardo compartió una llamada telefónica con Adela Micha en la que la periodista señala a Suzanne Faugier como involucrada en el desfalco, sugiriendo además que Carriedo podría haber estado al tanto de la situación.

Tras la difusión del audio, Maca Carriedo confrontó a Verónica Gallardo, exigiéndole que no la involucrara en "tonterías": Pues justo no… no fui educada así y no lo necesito. Yo todo lo que cobro está facturado y declarado. "A mí ni me involucren en estas pendejadas. No veía yo absolutamente nada de temas administrativos".