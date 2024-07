Continúa desabasto de agua en colonias del norponiente de Lerdo

Persisten los problemas de desabasto en colonias del norponiente de Lerdo, luego de que se suspendiera el suministro de Agua Saludable para dar continuidad a las obras complementarias, según informó el Sapal el 25 de junio a los ciudadanos.

A poco más de tres semanas de ese anuncio, la falta de agua se mantiene en colonias como Las Huertas del citado sector.

Durante este período, los vecinos afectados han sido atendidos por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes han acudido al llamado de los afectados, ya que de las tuberías lo único que sale de ellas, es aire.

Si bien personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), realizó al azar una revisión de las tuberías, no se detectaron fallas.

Aunque fue a finales de la semana pasada en algunas viviendas comenzó a restablecerse el servicio, en otras el problema seguía.

Sin embargo, para esta semana, el abasto falló por lo que nuevamente fue necesaria la presencia de los elementos de Bomberos para el abastecimiento del sector.

El pasado seis de julio, el titular del Sapal, Ignacio Ramírez, daba a conocer que luego de que se suspendiera el abasto de Agua Saludable en Lerdo, fue necesario echar andar el sistema San Fernando, pero fue un apagón de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ocasionó una falla en el pozo cuatro, ocasionando así un desabasto en el citado sector norponiente.

El pozo 4, que abastece el oriente, “aquí el detalle para no dejar sin agua a la gente de ese sector le mandamos del pozo 9 y del 1, entonces sacrificamos un poco la presión del resto de la ciudad”, explicó el titular. Dicha reducción a su vez afectó el sector norponiente ya que el megatanque que abastece dicha zona, ubicado sobre el periférico, no alcanzaba a llenarse y por lo tanto no era posible abastecer las colonias de aquella parte del municipio.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es la problemática que mantiene con desabasto en esta zona de la ciudad.