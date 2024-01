Consumo de cristal, principal causa que separa a padres de sus hijos

El consumo de cristal se ha convertido en la principal causa por la que los pequeños son retirados de sus padres al ser incapaces de atenderlos e incluso, al representar un riesgo para la vida de sus propios hijos.

La adicción a las drogas, además de destruir familias, les llega a quitar la oportunidad a esos menores de contar con una nueva familia al enfrentarse a largos procesos de liberación de la patria potestad, lo que a su vez provoca que los posibles adoptantes no los elijan al ser niños mayores y en otros casos adolescentes, como sucede en la mayoría de los casos.

Desde hace tres años, en Casa Hogar Abrázame, que trabaja de la mano con la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), tiene al consumo de drogas, sobre todo cristal, como la principal causa por la que ingresan los hijos a parejas consumidoras.

Rocío Cuéllar Garza, directora general de la casa hogar, detalló que anteriormente las causas por la que los menores eran retirados, eran principalmente la omisión de cuidados, abuso físico y por abuso sexual.

"Pero ahora los casos por los que llegan y como causa principal es el consumo de drogas en los padres, con un 98 por ciento de los casos", explicó.

Actualmente son 30 los menores que se atienden, desde los 3 hasta los 12 años de edad, "pero siempre hemos tenido un poquito antes de los 3 años y un poquito después de los 12".

En la mayoría de los casos, son hijos de "padres que no pueden controlar ya el consumo de drogas y entonces los niños se quedan sin cuidados, y después viene la omisión de cuidados, porque obviamente los papás no tienen las facultades para atenderlos".

Algunos de los casos que han llegado a Casa Hogar son los niños mayores, entiéndase de no más de 10 años de edad, quienes se encargan del cuidado de sus hermanos más pequeños y quienes deben llevar recursos para alimentarlos, lo que en ocasiones no sucede.

Por ejemplo, en el mes de diciembre llegó una menor de 12 años de edad, que no recordaba cuándo fue la última vez que había comido, por lo que fue necesario hospitalizar pues su vida "pendía de un hilo".

De los casos que se han atendido en Casa Hogar Abrázame, la gran mayoría se trata de papás de entre los 16 a los 27 años, a quienes incluso se les han retirado de 5 hasta 10 niños debido a su adicción a las drogas, sobre todo al cristal.

"La verdad es que para salir del cristal o del foco, como le dicen, es muy difícil. Ellos necesitan estar muy conscientes del daño que les está causando, y si es así es muy raro que los niños regresen con ellos más bien, se van con una familia extensa o una familia de apoyo, que puede ser o la abuela, tío, pero es muy raro también porque por el consumo de drogas, ya también la familia no se quiere hacer cargo al tener sus propios hijos y representaría un gasto mayor".

LARGOS PROCESOS

Es entonces que inicia el proceso de liberación de la patria potestad de los menores, a fin de buscarles una oportunidad de tener una buena familia.

Sin embargo, los procesos suelen ser largos, lo que representa un riesgo para que los menores no sean elegibles para los padres adoptantes, que en su mayoría buscan niños muy pequeños.

Los niños que no logran quedarse que una familia extensa o esta no desea apoyarlos, deberán esperar su liberación de patria potestad, para poderse ir ya sea con una familia adoptiva, "pero si crecen demasiado en un albergue, tienen que pasar a otro albergue de jóvenes entonces salen hasta que tengan 18 años, pero ya no tuvieron la oportunidad de ser adoptados", explicó Cuéllar.

DE LOS REPORTES

De acuerdo con la directora, es posible atender a estos pequeños, gracias a los reportes que vecinos, familiares o cualquiera que pueda ser testigo de la omisión de cuidados o el riesgo que corren los niños de padres drogadictos.

"Lo que pedimos siempre es que reporten, puede ser un vecino, un familiar, que reporte la situación de esas personas que están viendo que no están siendo atendidas y la denuncia debe ser directamente a Pronnif o pueden hacerlo también en nuestras redes sociales y nosotros pasamos el dato a Pronnif

Lo que les pedimos es que nos envíen información muy puntual de la dirección, el nombre de los papás, cuántos niños son y qué es lo que está pasando, y entonces la Procuraría, va e investiga", explicó la directora.

Y es en Casa Abrázame, donde los pequeños esperan a que su vida se resuelva, pero mientras tanto en este lugar encuentran atención física, psicológica y educativa, y en ocasiones, una segunda oportunidad de contar con una vida mejor al lado de una nueva familia.