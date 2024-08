Consuma 'Alito' reelección

Después de ser reelecto como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2028, Alejandro Moreno Cárdenas hizo un llamado al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum al diálogo y a la conciliación.

En su mensaje, tras rendir protesta como dirigente nacional del PRI por un periodo de cuatro años luego de obtener 440 votos y sólo ocho de su adversaria, Lorena Piñón Rivera, "Alito" Moreno Cárdenas dijo que su reelección fue producto de un proceso abierto, transparente, incluyente y en igualdad de circunstancias. Aseguró que el nuevo PRI entrará en un amplio proceso de amplia reflexión, a fin de no volver a equivocarse y apoyar reformas que los alejaron de los ciudadanos.

El líder nacional del partido tricolor aseguró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue trágica para México, pero insistió en que el próximo gobierno no tiene por qué seguir la misma línea.

Moreno Cárdenas llamó a la unidad en el interior del partido, y aunque no ofreció detalles, dijo que los priistas deben de mostrar apertura y tolerancia para construir acuerdos.

La unidad exige superar cualquier interés individual o faccioso que amenace con fragmentarnos, nos invita a escuchar, a mostrar apertura, a ser tolerantes y a construir acuerdos que nos fortalezcan como instituto político. En tiempos de incertidumbre es la unidad de los priistas la que nos mostrará el rumbo, no tengo duda, la fuerza que nos permitirá dar los pasos necesarios para la reconstrucción del PRI", señaló.

Reiteró que el tricolor apoyará reformas en materia social: "Jamás el PRI ha tomado una decisión que no vaya en favor del pueblo de México, los priistas no nos vamos a volver a equivocar, porque lo que nos dañó fueron reformas que se apoyaron y que nos alejaron de los ciudadanos, el atentar contra los maestros, el alejarnos de fortalecer un sistema no sólo cercano a la seguridad, el equivocarnos y dejarnos llevar por el momento. El PRI es un partido de base, es un partido progresista, es un partido social, el PRI siempre va a apoyar los programas sociales y los apoyos que beneficien a la gente".

Dijo que, aún siendo un partido social, seguirán siendo oposición, por lo que aprovechó para expresar su rechazo a la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, así como a las reformas que pretenden debilitar a los órganos autónomos del país.

Moreno Cárdenas también arremetió nuevamente contra sus críticos y aseguró que el tricolor arrastra un desprestigio ajeno, provocado por sus antecesores que cometieron errores y actos de corrupción.

Rechazó las descalificaciones de Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell, y reiteró que militantes priistas exigen que se expulse a los expresidentes que se opusieron a su reelección.

Se deslindó del proceso para sacar a esos exdirigentes y dijo que la decisión es de la Comisión de Justicia partidaria, "el Comité Nacional no expulsa. Quien toma determinaciones cuando hay una conducta que no atiende la responsabilidad de la Comisión de Ética y de Justicia Partidaria son las comisiones plurales y de representación.