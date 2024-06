Conspiradores ganan, con lluvia incluida

En duelo recortado a cinco entradas y media debido a la lluvia, Conspiradores de Querétaro derrotó 7-0 a Olmecas de Tabasco, igualando la serie en el estadio Centenario. La suspensión se presentó, cuando la novena local tomaba turno en el cierre de la sexta y un out, ya no se pudo reanudar pues el poderoso aguacero no cesó.

En la apertura del primer acto Alen Hanson disparó jonrón solitario, cuando apenas la afición se acomodaba en las butacas. Regresaron a la carga, al abrir la segunda tanda, Yosmany Guerra llegó a la inicial en bola ocupada, Carlos Paulino pegó doblete y entonces apareció Ti´quan Forbes dando sonoro vuela cercas. Siguió el ataque en el tercer tramo, Kelvin Gutiérrez, encontró en franca posición de anotar a Leonys Martín y Yurisbel Gracial, no lo desaprovechó dando tubey, así ingresaron un par más. En la quinta, fue Yrrisbel Gracial quién la sacó del estadio, sin gente en las colchonetas.

La victoria correspondió a Jorge Martínez, tiró 5.1 innings, cinco hits, dos bases por bolas y cinco ponches, El revés fue del abridor R.J. Martínez.

La conclusión de la serie será este jueves, por los visitantes anunciaron a Christopher Acosta y del lado local Nick Struck.