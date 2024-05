Considera que habrá tiempos difíciles por polarización en México

En el marco del proceso electoral federal para renovar la presidencia de México, el rector de la Universidad La Salle Laguna, Juan Roberto López González, consideró que se aproximan tiempos difíciles por la polarización que hay en el país. "Una nación muy dividida y eso no apunta de comunidad, de trabajo en conjunto, de corresponsabilidad, y eso no parece que vaya a aparecer, gane quien gane, pero el país se quedó así y esto lleva generaciones recuperarlo", sostuvo.

Dijo que en la ULSA han hecho un esfuerzo enorme en la formación para la democracia, sin partidismos. "A la universidad no le corresponde hablar por ningún partido, nos hemos abstenido de cualquier partido pero sí formar para la democracia, yo mismo he tenido pláticas con todos los alumnos al respecto, que vayan al voto bien informados y que voten conforme a su conciencia, hemos hecho ese gran trabajo", añadió.

Indicó que la Universidad está abierta a recibir a las candidatas y candidatos a distintos cargos de elección popular para que dialoguen con la comunidad estudiantil. "Seguimos en esa intención pero depende de que ellos acepten o no, y parece que hoy en día, les puede dar algún miedo de ir con los estudiantes", comentó.

Por otro lado, comentó que uno de los déficits graves en México es la educación y que a las instituciones de educación superior se les ha complicado mucho la entrega del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"En lugar de hacerse más sencillo obtenerlo, se ha hecho mucho más difícil, aquí voy a tener que responder como acostumbro, con toda claridad, todas las áreas de la salud en estos últimos años, pasaron al Gobierno federal, entonces, si antes no era fácil tener un RVOE porque éramos estatales y había comprensión, había todo lo necesario, ahora se nos convirtió en un elemento casi imposible", sostuvo.

Dijo que todas las carreras profesionales de la ULSA trabajan con RVOE vigente pero que se tienen que renovar cada cierto tiempo. "Nada más que la ley lo manda y está muy bien, que se renueven cada una y media vez la duración del programa, es decir, un programa de cuatro años, debe renovarse a los seis años y estamos en los procesos de ocho, o nueve carreras que próximamente vencerán sus plazos pero siempre con unas dificultades grandes desde el punto de vista de gestión, no ciencia, no conocimiento, no pedagogía, sino gestión para otorgarnos los RVOE's", expuso. Mencionó que en la práctica, el trámite se puede llevar hasta dos años.

El RVOE es el acto de la autoridad educativa en virtud del cual se determina incorporar un plan y programas de estudio que un particular imparte, o pretende impartir, al sistema educativo nacional.