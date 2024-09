Consejo de Vialidad pide equipar a tránsitos con gas lacrimógeno

El Consejo Consultivo de Vialidad en Torreón propuso equipar a los agentes de Tránsito al menos con un gas lacrimógeno, pues se han registrado ya 39 agresiones a elementos en este municipio, por parte de ciudadanos, en lo que va de la presente administración.

Benjamín Tumoine Villarreal, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, lamentó el fallecimiento del oficial Francisco Ismael Aguilar Gallegos, que perdió la vida en cumplimiento de su deber, y expuso que los elementos de esta corporación no portan armas ni tienen algo con qué defenderse en este tipo de situaciones.

"Se está buscando ya por parte del director, Luis Morales, y el Consejo Consultivo, el equiparlos con de perdido gas lacrimógeno, alguna herramienta que no sea letal pero que pueda ayudar a los agentes de Tránsito ante cualquier eventualidad, como la desgracia que tuvimos la madrugada del martes", comentó.

Reconoció que no es la primera agresión que se registra contra elementos de Tránsito en Torreón, sin embargo, indicó que se trata de la más grave, ya que en las situaciones anteriores no hubo pérdida de vidas y la cuestión no pasó a mayores.

"Es un hecho que como Consejo reprobamos y afortunadamente las autoridades actuaron a tiempo, ya ahorita los implicados en el incidente están detenidos, se está haciendo la investigación pertinente y habrá que esperar los resultados", expresó.

Tumoine Villarreal consideró que tanto la autoridad como la ciudadanía, deben tener un poco de cultura y de concientización, no solamente para manejar, sino también en el tema del trato hacia los agentes.

"Yo creo que como tratas, te tratan, y si te tratan bien, pues tú tratarlos bien, pero si tú, como ciudadano, los tratas mal, va a suceder lo mismo", dijo.

"Desafortunadamente son hechos muy lamentables, lo reitero nuevamente, estamos preocupados por la situación, pero ya sucedió, ahora hay que ver cómo protegemos a los agentes", añadió.

Como se informó oportunamente en este medio, los hechos ocurrieron cuando el agente marcó al alto a un vehículo y el conductor resultó con 0.49 grados de alcohol por aire expirado, lo que significa una conducción indebida. Al arribo de la grúa, el sujeto comenzó a agredir su auto y luego junto a su acompañante pasó a agredir al oficial.