Consejeros estatales del PAN Durango decidirán si van o no en coalición para 2025 en Lerdo y Gómez Palacio

Jorge Calero García, consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que existe un respeto por el sentir de los integrantes de los comités directivos municipales y de la militancia entorno a si se desean o no ir en coalición con otros partidos con motivo de la elección local del 2025 en la cual se renovarán los 39 ayuntamientos de la entidad pero también dijo que por ahora no vale la pena caer en pleitos estériles puesto que son los mas de 80 consejeros estatales del PAN de Durango quienes lo decidirán a finales de noviembre o inicios de diciembre.

"En el proceso de coalición que hemos tenido, a lo largo del país, el PAN se ha desdibujando en varios estados. La diferencia de esta elección es que es 100 por ciento estatal, con los 39 municipios, no dependemos de decisiones federales", dijo Calero.

Mencionó que en Durango el PAN tiene presencia y estructura en todos los municipios del estado excepto San Bernardo. El PAN (a través de la postulación de alcaldes emanados de este partido) gobierna junto con la coalición PRI y PRD en 5 municipios de la entidad: Durango, Hidalgo, Indé, Poanas y Santiago Papasquiaro.

"Muchos municipios desean ir solos, hay panistas en Gómez Palacio y en Lerdo que así lo desean pero entendemos que hay un bien mayor", dijo Calero, quien señaló que es importante explorar el sentir de la militancia y de los comités directivos municipales del PAN pero también analizar lo que dicen los estatutos y reglamentos.

"Los estatutos y reglamentos establecen que el Consejo Estatal del PAN es el que le autoriza al presidente del Comité Directivo Estatal y a la Comisión Permanente explorar asociaciones y políticas y en su momento aprobar una coalición", dijo Calero, quien aseguró que los mas de 80 consejeros estatales, que a su vez fueron propuestos por los grupos políticos que forman parte de los comités municipales del PAN, son quienes deciden al final.

"Las indicaciones de los comités municipales no son vinculantes, son indicativas. Los consejeros vamos a los municipios, preguntamos el sentir o el parecer, pero la decisión final está en el consejo estatal o consejo político como también se le llama y nosotros votaremos si el PAN pudiera ir o no en una coalición pero además el hecho de que se le dé permiso al presidente y a la Comisión Permanente de ir en coalición tampoco quiere decir que vayamos a ir porque además todavía no conocemos la posición del PRI; a lo mejor el PRI dice 'ya no queremos nada con el PAN', por eso ahorita no vale la pena caer en pleitos estériles o adelantar tiempos", declaró Calero.

El consejero estatal del PAN también señaló que la mayoría de los consejeros, mas uno, son quienes decidirán si se dará permiso para ir en coalición: "La gran ventaja aquí es que se puede ir en una coalición parcial, no requerimos ir en una coalición total", comentó.

También dijo que al día de hoy no ha habido una reunión formal de los consejeros donde se analice el tema de la coalición aunque sí ha habido manifestaciones por parte de los integrantes de los comités directivos municipales.

"Primero hay que elegir a la dirigencia nacional. Saber si Jorge Romero o Adriana Dávila serán el 10 de noviembre nuestro presidente o nuestra presidenta y a mas tardar el primer fin de semana de diciembre estaremos reuniéndonos el consejo estatal en el tema de coalición", comentó Calero.

Señaló además que considera importante no adelantarse a los tiempos puesto que todavía no se llega al análisis por parte del Consejo además de que se puede confundir a la ciudadanía y a la propia militancia.

"Es importante tener paciencia, no adelantar vísperas porque lo único que hacemos es confundir a la ciudadanía. No tenemos que estar viviendo rencores, divisiones. El país y el estado no está para divisiones. Necesitamos llegar juntos, primero como panistas y luego si se da alguna coalición en los municipios tenemos que llegar junto con los otros con los que nos vayamos a ligar", dijo Calero.

En Lerdo, municipio donde el presidente del CDM, Roberto Favela, ha externado que se valora no ir en coalición hay 7 consejeros estatales: Ángel Luna, Raúl Villegas, Rosario Castro, Héctor Escamilla, Claudia Ulloa, Ricardo Dillon y Salomé Elyd Sáenz.