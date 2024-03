Conoce todos los estrenos y novedades que llegan a Netflix en marzo

La plataforma Netflix parece estar dispuesta a mantener al público entretenido en casa mientras se refugia de las altas temperaturas en la Ciudad de México, pues pondrán a disposición de sus pantallas una oferta grande de series y películas que pueden interesar lo mismo a jóvenes que adultos con ganas de ver algo nuevo.

Incluso para quienes no pudieron salir al cine a ver algunas opciones, ahora estarán disponibles en el catálogo.

Películas

Damsel/ NETFLIX

"Damsel" (8 de febrero): El talento de Millie Bobby Brown va más allá de la popular serie "Stranger Things". La actriz ahora se convierte en una damisela que se casa con un encantador príncipe, pero el matrimonio se convierte en una odisea cuando la entregan como ofrenda a un feroz dragón.

"El astronauta" (1 de febrero): Antes de convertirse en el primer astronauta de la República Checa, Jakub Procházka trabajaba como científico, pero seis meses después de iniciar una solitaria misión, tendrá que lidiar con sus problemas conyugales con la ayuda de una criatura que halló en su nave.

"Tótem" (1 de febrero): La mexicana Lila Avilés se alzó el año pasado entre los críticos de cine internacionales tras presentar esta película, que incluso estuvo en la lista de las prenominadas al Oscar, en categoría película internacional. Cuenta la historia de Sol, una niña de siete años que hace mucho que no ve a su papá. Al visitarlo por su cumpleaños, el destino la obliga a abrir los ojos ante un cambio inminente.

Series

Bandidos/ Netflix

"Bandidos" (13 de febrero): El reparto juvenil de esta historia incluye tanto a la mexicana Andrea Chaparro (Rebelde) como a la española Ester Expósito (Élite), pero también figuras como Juan Pablo Medina, Bruno Bichir y Luis Gerardo Méndez. La trama sigue a un grupo de bandidos que encuentran un mapa antiguo y se embarcan en una misión para encontrar un tesoro en el Caribe mexicano. ¿Bastarán el ingenio y un poco de buena suerte para salvar a esta banda de ladrones con un plan improvisado?.

"El problema de los 3 cuerpos" (21 de febrero): Con Eiza Gónzalez representando a México en esta producción de China. La historia seguirá a cinco brillantes amigos que hacen descubrimientos asombrosos mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos y surge una amenaza existencial.

"Los caballeros" (7 de febrero): Guy Ritchie, el director de cintas de acción como "Operación Fortune: el gran engaño", ahora sigue a una familia de aristócratas, en donde todo cambia una vez que el patriarca muere. Su hijo menor, Eddie hereda la finca familiar, pero descubre que alberga un enorme imperio de cannabis… y que sus propietarios no quieren irse.

"Siempre reinas" (3 de febrero): Actrices populares de la televisión mexicana como Laura Zapata y Sylvia Pasquel se unieron hace un par de años para un reality sobre sus vidas de divas. Ahora, luego de triunfar en redes con su canción "No me importa", las reinas están de vuelta. Pero el grupo no está completo, solo Lorena (Herrera) y Lucía (Méndez) decidieron regresar y ahora deben convencer a nuevas reinas para que se unan a la agrupación. Entre las candidatas está Victoria Ruffo.

"La reina de las lágrimas" (9 de febrero): La reina de las tiendas demuestra que en el amor no todo está perdido, por mucho que haya una crisis sentimental que parece enorme. Hong Hae-in, la reina de las tiendas departamentales y el príncipe de los supermercados lograrán que su amor vuelva a florecer durante esta trama.