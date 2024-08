Confirman salida de director del Hospital Nuevo de Gómez Palacio; gobernador se encargará del nombramiento

Se confirmó la salida del director del Hospital Nuevo de Gómez Palacio, José Raúl Mendoza Díaz, desde inicios de la semana pasada, por lo que ahora es la Jurisdicción Sanitaria II la que se encuentra a cargo de su operatividad en tanto el gobernador Esteban Villegas Villareal realiza un nuevo nombramiento.

La renuncia del director, hecho que se se venía rumorando desde la semana pasada, se confirmó por parte del subsecretario de Gobierno para La Laguna, Raúl Meraz, quien además reconoció su labor como médico así como al frente de la institución.

“Es una facultad (nombrar a nuevo directo) primero del gobernador Esteban Villegas, ese tema es muy respetable la postura del doctor, nosotros lo hemos dicho es un médico muy reconocido, muy prestigiado, es un gran elemento para la salud pública del estado y del país, muy respetable su decisión”, comentó este lunes.

Meraz explicó también que el administrar un hospital va más allá de lo clínico, “incluso temas de política, hay quien acepta y quien está preparado para lidiar con estos temas y hay quien con le gusta, él decidió muy respetable”, insistió.

La salida del director se da unos tres meses de haber tomado las riendas del Hospital Nuevo de Gómez Palacio.

Pese a ello, de acuerdo con Meraz los servicios siguen funcionando al 100 por ciento.

“La instrucción del gobernador es que los servicios de salud no se detengan, que continúen, el hospital está trabajando al 100 por ciento, hay personal de cada área, tenemos un titular, un responsable, tenemos personal de excelencia en el sector de la medicina, el personal de enfermería con un amplio conocimiento, con una amplia trayectoria probada”.

Aunque recientemente estalló una protesta al interior por parte de los trabajadores de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) ya que exigían la destitución de algunas personas que están al frente de la parte administrativa, de la jefatura del hospital y del departamento de Recursos Humanos, el subsecretario aseguró que no se han presentado problemáticas relacionadas con negligencia.

“Se hace un análisis, del desempeño cada dos años del personal médicos del sector salud, no hemos tenido denuncias, no hemos tenido temas que generen polémica y no hemos tenido asuntos que tengan que ver con asuntos de negligencia, es decir, nuestros personal ha asimilado con mucha responsabilidad la demanda ciudadana de atención médica como lo ha instruido el gobernador”.

Sobre la operatividad dijo que es la Jurisdicción la que está a cargo. “Recordar que hay un vínculo directo y por supuesto está también una coordinación médica que es la que atiende de manera directora que no haya espacios vacíos”.

De acuerdo con el subsecretario, no hay fecha para un nuevo nombramiento e incluso negó que exista alguna terna de posibles candidatos.