Confirman presentaciones en vivo de Becky G, Billie Eilish, Ryan Gosling y más en los premios Oscar

Faltan muy pocos días para que se lleve a cabo la edición número 96 de los premios Oscar, pues la ceremonia se realizará el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, California, en el Dolby Theatre en Hollywood.

Con motivo de las preparaciones para este festejo del cine, se ha confirmado que Becky G, Billie Eilish, Finneas O' Connel Ryan Gosling, Mark Ronson, Jon Batiste y Scott George y The Osage Singers cantarán en vivo durante la ceremonia.

Una de las categorías más importantes están dentro del apartado de la música, pues se trata de la mejor canción original, un premio que se han llevado varios himnos del cine como Shallow de Lady Gaga de la película A Star is Born, Let it Go de Frozen o Lose Yourself de Eminem de la cinta 8 Mile.

Este año las nominaciones para este premio están entre: It Never Went Away de Jon Batiste & Dan Wilson de la cinta American Symphony, Im Just Ken de Mark Ronson (interpretada por Ryan Gosling) y What Was I Made For? de Billlie Eilish, ambas de Barbie, así como The Fire Inside de Diane Warren (interpretada por Becky G) de la cinta Flamin' Hot y Wahzhazhe (A song for My People) de Scott George para la película Killers of the Flower Moon.

Dentro del aspecto cinematográfico hay grandes competidores como Poor Things, protagonizada por Emma Stone, y Killers of the Flower Moon del director Martin Scorsese; ambas son las más nominadas con 11 y 10 menciones respectivamente. Pero sin dejar de mencionar otros fenómenos como Oppenheimer, American Fiction, Maestro, Past Lives y The Holdovers.