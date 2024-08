Confirma Alicia Villarreal que se separa de Cruz Martínez tras enterarse de una infidelidad en plena entrevista 

Alicia Villarreal ha tomado la decisión de separarse de Cruz Martínez después de que durante un encuentro con la prensa, fue sorprendida por un reportero al preguntarle sobre unas imágenes en las que su esposo aparece con otra mujer.

En entrevista para el programa Primera Mano con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Alicia abordó el tema de su separación diciendo que “se va a dar su tiempo”.

“Me voy a sentar a platicar, es una relación adulta. Somos adultos. Hemos vivido muchas cosas, algunas cosas han sido ciertas, otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”.

Sin embargo, un día después, durante el programa matutino de Sale el Sol, Infante detalló que Alicia Villarreal, fuera del aire le dijo: “'Gustavo, no es la primera y va a ser la última (infidelidad de Cruz Martínez), porque esto ya se acabó'. Le digo, ‘¿definitivamente?’ Y me dice. ‘No hay vuelta atrás’”.

A través de las redes sociales, se ha viralizado el momento en el que Alicia Villarreal se habría enterado de la “traición” de su esposo, el productor musical con quien lleva 20 años de casados. En dicha grabación, la cantante regiomontana es cuestionada sobre si perdonaría una infidelidad, ya que había surgido una imagen de Cruz Martínez en un “cantabar” con “una chica buena onda”, situación que dejó la dejó sin palabras y prefirió “huir” de la prensa.