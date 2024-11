Conductor del programa Venga la Alegría 'reacciona sobre su despido'

Luego de que surgieran fuertes especulaciones sobre su posible salida de Venga la Alegría: Fin de Semana, Rey Grupero reaccionó sarcásticamente a las afirmaciones de Álex Kaffie.

En una entrevista para Infobae México, el conductor aseguró que permanecerá en el programa más allá de diciembre: “¿Qué estaré hasta diciembre? No, me quedo un poco más que en diciembre”, comentó.

Con ironía, añadió: “Si lo dice Álex Kaffie, debe ser verdad, ¿no? Como el señor tiene una carrera con tanta credibilidad, créanle”.

El periodista de espectáculos Álex Kaffie había informado en su programa de YouTube Sin lisonja que Rey Grupero supuestamente sería despedido de Venga la Alegría, y que para enero de 2025 ya no aparecería en el matutino de TV Azteca.

Kaffie señaló que el conductor ya habría sido notificado de la decisión, diciendo: “Solo estará hasta diciembre, pero en enero ya no van a requerir de su presencia”.

Rumores de salida y posible participación en La Casa de los Famosos

Aunque Kaffie no precisó las razones de esta supuesta decisión, su colaborador Arturo Oriak sugirió que la salida de Rey Grupero podría estar relacionada con su posible participación en La Casa de los Famosos: All Stars.

Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada por TV Azteca, y Rey Grupero dejó entrever que aún está evaluando si aceptará o no dicha invitación: “La Casa de los Famosos, no lo sé, todavía, hay propuesta, pero todavía no sé si aceptemos, estoy en eso”, comentó.

Polémica por el beso a Ferka en el matutino

Además de los rumores sobre su despido, Rey Grupero se encuentra en el ojo de la polémica tras haber besado a María Fernanda Quiroz, Ferka, sin su aparente consentimiento en una emisión reciente de Venga la Alegría: Fin de Semana.

La situación desató críticas en redes sociales, aunque Ferka no ha emitido ninguna declaración al respecto. Al hablar de su relación con Ferka, Rey Grupero afirmó que entre ellos existe una "relación hermosa" y que jamás le faltaría el respeto.