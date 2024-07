Concluyen alumnos de enfermería, talleres y centros comunitarios del DIF Torreón

Un total de 179 alumnos de la Escuela Técnica de Enfermería, talleres Tonantzin y centros comunitarios del DIF Torreón, cuyo padrino fue el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

La ceremonia fue la tarde de este viernes en el Teatro Isauro Martínez, en donde los graduados acudieron acompañados de sus familias.

El Presidente Municipal los felicitó y destacó su voluntad de seguir creciendo en materia de capacitación laboral.

“Ustedes son 179 esperanzas para Torreón, el mayor de los reconocimientos, mi felicitación y mi admiración. Me ha tocado a lo largo de mi vida como servidor público, coordinar los esfuerzos del Instituto Estatal del Empleo; vincular los factores de producción como secretario del Trabajo; y hoy me siento profundamente honrado y orgullos de estar aquí, no solo de ser su padrino sino de este pequeño grano de arena que hacemos en esta Administración a través del DIF y de su esfuerzo, que es importante, pero es más importante el compromiso, la responsabilidad y la valía que ustedes le ponen a cada acción”, dijo el edil.

En su mensaje, hizo un reconocimiento a quienes se gradúan de la Escuela de Enfermería, de los talleres Tonantzin y de los centros comunitarios, por su firme voluntad de seguir creciendo y preparándose sin importar su edad.

Dijo que hay un camino por construir, en donde los temas de seguridad y economía como principales ejes de su Gobierno, permiten que hoy Torreón sea una de las tres ciudades más seguras del país.

En consecuencia, dijo, se puede realizar cualquier actividad económica, estudiar, trabajar, buscar empleo, pues agregó que en Torreón se favorece a la atracción de inversiones, la cultura y el deporte, pues son importantes para la construcción de una sociedad más justa y más equitativa.

El Alcalde reiteró su reconocimiento a la generación y su compromiso por seguir generando las condiciones para que puedan continuar emprendiendo, estudiando y creciendo profesionalmente.

Por su parte, Selina Bremer de Cepeda, Presidenta Honoraria de DIF Torreón, manifestó también su orgullo hacia los alumnos que se gradúan y los exhortó a seguirse preparando.

“Hoy concluyen sus estudios 179 alumnos; 92 de nuestros centros comunitarios; 36 de talleres Tonantzin y 51 alumnos que conforman la octava generación de la Escuela Técnica de Enfermería DIF Torreón. Para esta Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González y para el organismo, representa un orgullo formar profesionales de enfermería, quienes cuidarán de manera humana y profesional la salud de los ciudadanos de nuestro querido Torreón que así lo requieran”, expresó.

Además, Bremer de Cepeda les reconoció su esfuerzo y desempeño, el cual dijo, seguramente no fue fácil, pero sí lleno de grandes satisfacciones.

“Este día compartimos con ustedes la ceremonia del Paso de la Luz, que es una luz de guía para quienes sufren dolor o desesperanza y representa lo que nuestros graduados dejan también a las futuras generaciones. Agradezco también a quienes a lo largo de estos tres años contribuyeron a forjar su carácter y brindaron las herramientas y los conocimientos para el día de hoy ser técnicos en enfermería de excelencia”, mencionó.

También reconoció el esfuerzo de los 128 alumnos de talleres Tonantzin y centros comunitarios del DIF Torreón, que se gradúan esta tarde en las modalidades de corte y confección; cultora de belleza; asistente administrativo y contable; computación e informática; y secundaria y preparatoria abierta IEA.

“Son alumnos que también hoy cumplen una meta, la cual estoy segura que implicó esfuerzo y sacrificio, pero lo hicieron aprendiendo lo que les gusta y esto les brindará grandes herramientas para que cada quien las utilice según sus necesidades, como contribuir a la economía de sus hogares, para un ingreso personal, crecimiento y desarrollo, o posiblemente como una terapia ocupacional. Felicidades a todos por su empeño para cerrar este ciclo”, agregó.

La Presidenta Honoraria del DIF Torreón invitó a los graduados a seguirse preparando y fijándose metas porque la vida, dijo, está llena de grandes oportunidades.

En la ceremonia de graduación se entregaron reconocimientos a alumnos destacados.