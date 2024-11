Concluye el Nacional de

on la disputa de los partidos finales y la ceremonia de premiación en el campo Raúl Allegre, de la Unidad Deportiva Torreón (UDT), ayer culminó el Tercer Campeonato Nacional Baby Flag 2024, el certamen más importante de México, en la disciplina de flag football o tochito bandera, en categorías infantiles.

CAMPEONES

Fueron cuatro jornadas de muchas emociones en los emparrillados de esta ciudad, pues además de la UDT, desde el pasado jueves se disputaron encuentros en campos como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el Colegio Americano de Torreón (CAT), a donde acudieron centenares de jugadores y sus familiares, en una verdadera fiesta de este deporte en La Laguna.

En el torneo participaron equipos de Durango, Quintana Roo, Querétaro, Chihuahua, Saltillo,Ciudad Juárez, Ciudad de México, entre otras latitudes, atendiendo la convocatoria emitida por la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA).

Como anfitriona de este certamen, fungió la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila (AFAEC), que en un buen movimiento, envió los partidos de algunas categorías a la ciudad de Saltillo, mientras que Torreón recibió las categorías Menores de 6 años (Under 6), Menores de 7 (Under 7) y Menores de 8 (Under 8), cuyos jugadores muestran una tremenda calidad y el ambiente propiciado por los padres de familia es de gran ánimo.

Aunque la mayoría de los jugadores son varones, también se destacan algunas niñas que entregan el corazón en el emparrillado y realizan jugadas de tremenda habilidad atlética.

El campo Raúl Allegre, de superficie sintética, recibió ayer los partidos de campeonato y en la categoría Under 6, la Selección Saltillo se impuso al representativo de Querétaro, en U-7 la corona fue para Chihuahua tras vencer en una emocionante final a Quintana Roo, mientras que en U-8 el campeón fue Querétaro, que venció a Quintana Roo en el duelo titular.

La academia Lions fue la que mejores resultados obtuvo entre los representantes de La Laguna.

Al término de los partidos de finales, se realizó la ceremonia de premiación, en la que se otorgaron trofeos, medallas y playeras a los equipos campeones, además de reconocer a los jugadores más valiosos de cada uno de los equipos, en cada categoría, todo con la presencia de autoridades de la FMFA y de la AFAEC.