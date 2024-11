Conagua: Nuevo acuerdo nacional para el agua deja atrás la visión mercantilista

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) consideró que el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, firmado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y los usuarios de las aguas nacionales, es histórico, en función del compromiso que se plasma para asegurar la sostenibilidad y el manejo adecuado del recurso hídrico.

Conagua informó que este Acuerdo es resultado de meses de diálogo con actores clave, fomentando que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho y un bien estratégico de la nación; se indicó que durante las centenas de reuniones que se llevaron a cabo no hubo una sola voz que no coincidiera en que el principal objetivo debe ser garantizar el derecho humano al agua por encima de cualquier interés particular.

Se deriva del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y que tiene como propósito garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficientes, asegurar la sostenibilidad de los recursos y fomentar un manejo adecuado del agua en todos sus usos, además, busca avanzar hacia la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional.

En el documento se logró el compromiso de 67 Distritos de Riego para establecer un programa de Tecnificación de Riego que alcanzará a 200 mil hectáreas.

El volumen comprometido por los usuarios agrícolas permitirá un aumento de 50 por ciento en la productividad de los agricultores de pequeña y mediana escala; es decir, el equivalente a producir alimentos adicionales para satisfacer la demanda de 7 millones de personas durante todo un año.

La tecnificación del riego se reforzará con otras acciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), como el programa Cosechando Soberanía, para que los agricultores cuenten con asistencia técnica, apoyo en la comercialización, crédito, sanidad vegetal y animal, entre otros.

En el Acuerdo se establecen diez compromisos generales, entre ellos: garantizar el acceso equitativo al agua, hacer más eficiente su uso en actividades productivas, invertir en infraestructura hidráulica, evitar la contaminación de cuencas y ríos, e implementar medidas frente al cambio climático.

Los gobernadores de las 32 entidades federativas del país se comprometen a elaborar e implementar un Plan Maestro en materia de infraestructura hidráulica donde, de manera conjunta con el Gobierno de México y los municipios, se inviertan recursos de los tres órdenes de gobierno en el marco del Plan Nacional Hídrico.

Este Acuerdo permite dejar atrás la visión mercantilista y privatizadora del antiguo régimen para dar paso a una gestión más sustentable y democrática del agua.