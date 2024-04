Con sueldos bajos, sin equipo y sin patrullas trabajan policías de Madero: candidata de Alianza Ciudadana

Las condiciones en las que trabajan los policías han sido muy complicadas, pues no en casi seis años no se les ha dado el aumento que anualmente se les entregaba, se tienen muy pocas patrullas y no cuentan con el equipo que requieren; por esa situación constantemente están renunciando.

Esa es la situación que le han expuesto algunos agentes que se han acercado en los recorridos que hasta el momento se han realizado en colonias y ejidos, expresó la candidata por la Alianza Ciudadana (PRI-PAN-PRD) a la alcaldía de Francisco I. Madero, Patricia Quistian Contreras.

“Tenemos que humanizar más a nuestros agentes desconozco cuántos agentes haya pero por una queja de una policía que me dijo que todo este tiempo, en estos casi 6 años que han estado ellos no les han dado el aumento que en su momento se les daba cada enero, nosotros les hacíamos un almuerzo y les dábamos uniformes nuevos y se les daba ese aumento que les correspondía y una despensa yo fui parte de esa comisión (de Seguridad) en su momento y ellos nos decía que nunca faltó ese aumentito y desde luego que les afecta directamente a sus familias y es algo que nosotros tenemos contemplarlo, porque es de ley y otra cosa son las condiciones en las que se encuentra la corporación y precisamente por esas estas deficiencias que se tiene muchos renuncias”

Patricia Quistian agregó que cuando se tiene una policía deficiente, repercute negativamente en los índices delictivos, los cuales afirmó han ido a la alza en colonias como La Solidaridad en donde también en la visita que hizo los habitantes le dijeron: “aquí en un ratito nos roban, ya es muy descarado porque entran y nos roban y le hablamos a la Policía y no llega o llega al otro día y pues no lo justifico, pero es comprensible porque no están capacitados, no tienen las unidades, ni el equipo para hacer su trabajo, además de que faltan policías”.

Mencionó que, debido a que la carga de trabajo que la corporación tiene y la falta de mantenimiento, las cinco o seis patrullas nuevas que se entregaron al inicio de la administración ya no sirven, solo se ven una o dos y algunas motocicletas, pero insistió en que los elementos no están preparados para desempeñar las funciones.

“Lo que sabemos es porque los mismos oficiales se han acercado de una u otra manera como ciudadanos, porque evidentemente no con su uniforme no se atreverían a hacerlo, porque donde los vean podría haber represalias y nos comentan de todas las carencias que se tienen, las constantes renuncias, como todos ellos también necesitan de los estímulos económicos, contar con un sueldo decoroso, son importantes los cursos, las capacitaciones. Yo creo que ese es el compromiso que un alcalde tiene que hacer con su Policía, porque al final de cuentas ellos también tienen a su familia, ellos son los número uno, los que deben de estar al pendiente de la seguridad de la ciudadanía y por eso debemos de ser solidarios para que ellos sientan el compromiso de realizar bien su trabajo”.