Con rechiflas, reciben al gobernador Esteban Villegas en evento de AMLO en Durango; el presidente sale a 'su rescate'

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido con porras como “es un honor estar con Obrador”, de parte de los asistentes en el Polideportivo de la capital de Durango, donde hoy estuvo de visita, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, recibió rechiflas y abucheos.

Desde su presentación para dar la bienvenida al presidente mexicano a la entidad, Villegas Villarreal fue recibido con rechiflas.

“Es un honor presidente, recibirlo en Durango, en varias visitas que ha hecho y aquí en la capital, ya la gente de esta zona lo quería ver, lo quería saludar y en Durango tiene amigos y todo un pueblo que lo quiere”, dijo el mandatario estatal, pero, pese a ello, los abucheos no pararon.

Esteban Villegas se refirió al anuncio que hicieran el pasado lunes sobre la inversión que llegará con una empresa china, “una ensambladora que es el sueño de muchos para que podamos tener trabajo, y trabajo bien pagado… es una inversión de 6 mil 800 millones de pesos que le cambiará el rumbo a toda nuestra gente y lo estamos haciendo junto con usted señor presidente”, dijo.

“Amor con amor se paga y su mandato presidencial quedará grabado en nuestros corazones por siempre. Usted presidente, será recordado como el presiente del pueblo y como el más grande transformador de la historia moderna de México… y el principal aliado de la gente pobre…”, añadió el gobernador de Durango en su mensaje por el que los asistentes cambiaron por aplausos y más porras para el mandatario federal.

El gobernador Villegas Villarreal, casi al final de su mensaje, le dijo a AMLO que "en Durango siempre tendrá las puertas abiertas para cuando guste regresar, aunque ya no sea presidente, aquí siempre lo vamos a recibir con los brazos abiertos".

“Como me hubiera gustado presidente, haberlo conocido antes, para luchar junto con usted desde hace muchos años…”, declaró, pero, pese los halagos, el malestar de los presentes fue evidente.

POSTURA DE AMLO SOBRE LO OCURRIDO

Sin embargo, en su intervención y casi al final de su extenso mensaje, el presidente López Obrador pidió a los presentes un aplauso para el gobernador Esteban Villegas.

“Un aplauso fuerte, saben por qué, porque hemos trabajado juntos, y nos ha respetado, no como otros. Pero, lo más importante, no es solo una relación personal, no solo es una relación institucional, es que me consta que se preocupa por la necesidad de la gente”, dijo el presidente sobre Villegas Villarreal.

E incluso AMLO citó como un ejemplo: “no me importa, ya les dije, que no les guste, no soy monedita de oro. Estamos ayudando bastante a Durango, lo que se está haciendo en La Laguna, con Agua Saludable para La Laguna”.

López Obrador hizo mención de la calidad de agua que se tiene en la región Laguna por su alto nivel de arsénico, razón por la que, dijo, se decidió hacer realidad el proyecto, “para llevar agua de la presa Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, para no estar sobreexplotando los acuíferos, que entre más se perfora con más profundidad, más arsénico. Ese problema lo vamos a dejar resuelto… pero eso ya está, es una inversión de alrededor de 14 mil millones de pesos”, explicó el presidente.