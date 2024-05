Con planta de luz de emergencia garantiza INE cumplir con cómputos y entrega de constancias de mayoría

El Instituto Nacional Electoral (INE) garantizará el Principio de Definitividad, que establece que hay plazos no prorrogables, por lo que no hay posibilidad de contingencia para el cumplimiento en tiempo y forma de los temas electorales, de ahí que se suscribió un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para contar con una planta de luz en caso de variaciones en el voltaje o suspensión en el servicio.

Roxana Lara García, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 05 del INE, informó que, como previsión ante "apagones" que se pudieran registrar en la jornada electoral y en procedimientos posteriores como son los cómputos distritales, se solicitó a la CFE conectar una planta de emergencia, que estará lista desde un día antes de la jornada electoral del 2 de junio, hasta que concluyan los cómputos distritales.

"Para garantizar, precisamente, las labores ininterrumpidas del Consejo y se pueda realizar en tiempo y forma, dado que cada una de las actividades que tenemos establecidas aquí en el Instituto tiene el Principio de Definitividad, que quiere decir que estos plazos no son prorrogables, de tal manera que no cabría la posibilidad de que por una contingencia de ese tipo no diéramos cumplimiento en tiempo y forma, por ejemplo, con la entrega de la constancia de mayoría que se tiene que hacer el día sábado", explicó.

Señaló que, a la par, se realiza una revisión de las instalaciones en las oficinas del INE por parte de CFE y de su plan de contingencia, para verificar que el cableado esté en buenas condiciones. En este sentido, la vocal mencionó que se hicieron cambios en algunos cables que no estaban en óptimo estado para minimizar cualquier tipo de riesgo, también se podó una palma en el exterior, que colindaba con los cables de luz, esto sobre la calle Donato Guerra.

"Para minimizar riesgos de que, si hay aire, vaya a ser ese el motivo de corte en la luz", expresó.

Por otra parte, Lara García dijo que no se han tenido incidentes relacionados con la seguridad de los capacitadores y supervisores electorales, que están en campo la mayor parte del tiempo, pues son quienes visitan en sus domicilios a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla.

La vocal invitó a la ciudadanía a votar el próximo 2 de junio, aseguró que el Instituto Nacional Electoral se encuentra ya preparado para la jornada electoral más grande de la historia del país, en la que se renovarán alcaldías en Coahuila, además de diputaciones federales, senadurías y la presidencia de la República.