CON LA MIRA PUESTA EN UN BUEN CIERRE

- Un entrenamiento matutino, en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, fue la actividad programada ayer por Ignacio Ambriz, para que los Guerreros del Santos Laguna continúen con su preparación rumbo al exigente partido del próximo sábado.

Luego de dos empates consecutivos en casa, y de un apretado calendario de tres partidos en menos de una semana, los Guerreros vuelven a tener un periodo largo para preparar una prueba muy dura, en la que medirán fuerzas con el líder, Cruz Azul.

De cara a ese partido, los albiverdes trabajaron en las canchas alternas de su cuartel general, con ejercicios de futbol en espacios reducidos y definición de cara a la portería, ante la mirada del presidente del club, Aleco Irarragorri, quien vigiló de cerca en el entrenamiento.

Esta mañana, el plantel albiverde realizará un nuevo entrenamiento en TSM, a partir de las 08:30 horas, para comenzar a confeccionar el once incial que utilizarán en el duelo ante los Celestes, actuales líderes de la Liga MX.

JOVEN MOTIVADO

Posterior al entrenamiento de ayer, el joven defensor Geovanni Pérez, quien fue colocado en el XI de la Liga MX correspondiente a la jornada 14, compareció ante los representantes de los medios de comunicación, para compartir su sentir en torno a la rápida adaptación que ha tenido al equipo y a la Liga MX.

"Me he acoplado muy bien al equipo, me esfuerzo todos los días; le agradezco a mis compañeros por la exigencia que se vive en Primera División. Sigo sumando todos los días y aprendiendo con errores y aciertos, creciendo a nivel personal", comentó.

"La adaptación está siendo muy buena, todos me han arropado bastante bien. Más que nada trato de observar a los jugadores en mi posición, trato de acercarme, también ellos conmigo para ayudarme con puntos necesarios. Carlos Acevedo como capitán también me ha ayudado mucho, pero en general todos me han arropado muy bien", agregó el defensor surgido de la cantera de los Guerreros.

En referencia a la confianza que ha recibido por parte de Ignacio Ambriz, quien lo hizo debutar en el partido ante Tijuana, el pasado 18 de agosto.

'Geo' señaló que "siempre me ha apoyado en lo que me hace falta, me ha dado buenos consejos, todo gracias a su experiencia. Me ha ayudado a progresar mucho como persona, porque él implementa eso en el grupo, buscando que seamos los mejores en lo que hacemos. Me siento muy contento y agradecido con 'Nacho' y todo su cuerpo técnico por darme la oportunidad".

SORDO, DESCARTADO

El volante argentino Ramiro Sordo, uno de los elementos más activos en la creación en ofensiva de los Guerreros del Santos Laguna, no podrá jugar el partido del próximo sábado ante Cruz Azul, ya que el club albiverde dio a conocer ayer que su jugador presenta una lesión. Mediante un breve comunicado, los Guerreros dieron a conocer que Sordo "presenta una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Su tiempo estimado de recuperación es de 10 a 14 días", detallaron en el boletín.