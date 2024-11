Con la bendición de las danzas inician peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe en Gómez Palacio

Con la bendición de poco más de un centenar de grupos de danzas, arrancó la temporada de peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe en Gómez Palacio.

Los contingentes se congregaron en el parque Morelos esquina con avenida Rayón, poco antes de las 16:00 horas.

Fue el párroco Alejandro Lugo, quien recibió a los danzantes, quienes serán los acompañantes de los fieles peregrinos, durante su recorrido rumbo a la catedral de Santa María de Guadalupe.

La bendición de las danzas se da en el marco de la fiesta de Cristo Rey, por lo que en su mensaje, el padre Lugo comentó:

Después, en fila fueron saliendo uno a uno el grupo de danzantes en sus diferentes expresiones, tomando la calle Ocampo rumbo a la avenida Hidalgo, por única ocasión, debido a la baja afluencia vehicular, para terminar en la catedral de Guadalupe, donde fueron recibidos con el replicar de las campanas.

De acuerdo con el párroco, fueron 102 las danzas que se registraron hasta este domingo 24 de noviembre, pero espera que se recorren más conforme van avanzando las peregrinaciones. Esta cifra representa un ligero incremento en relación al año pasado, que cerró con un grupo de 88 danzas.

En tanto de grupos de peregrinos, dijo que podrían ver hasta 300 los que participen, que es una cantidad similar a la del año pasado.

Al igual que en el 2023 y a solicitud de las autoridades municipales, los contingentes que salen por las tardes de la calle Durango, tomarán la avenida Mina rumbo a catedral. En tanto que los contingentes matutinos, partirán del parque Morelos por la calle Ocampo.

Sobre la participación de los “viejos de la danza”, el sacerdote hizo referencia a lo indicado en la vecina ciudad de Torreón, en donde están prohibidos las máscaras de políticos o diabólicas, así como de hombres vestidos de mujeres, atribuyendo de que se pierde el sentido de su presencia, sobre ello dijo que la invitación es similar a fin de “darle una purificación a lo que es la danza” y no para crear polémica.

“Por ahí se han metido algunos elementos pues que la gente no los ve bien. Nosotros somos comprensibles de algunos elementos que ya son tradicionales pero sí queremos que sea ordenado y que no vaya a generar escándalo o algo con la gente sobre todo con algunas figuras que no van con la danza”, dijo Lugo quien reconoció que son pocos los que tiene alguna expresión muy “brusca”.