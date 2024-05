Con gira de promoción económica en la Ciudad de México buscan atraer inversiones a Torreón

Desarrollo Económico del Municipio, ProCoahuila y Fomec realizaron una gira de promoción de Torreón por la Ciudad de México, en la que sostuvieron reuniones con empresas globales, así como con agencias de Japón y de Corea del Sur.

Jorge Willy Portal, director de Desarrollo Económico de Torreón, informó que la gira de trabajo se efectuó del 20 al 22 de mayo, con la presencia de Luis Olivares Martínez, director de ProCoahuila y de Talía Romero, directora de Fomento Económico Laguna de Coahuila (Fomec).

Se sostuvo una reunión con la Agencia de Promoción de Comercio Exterior de Japón (Jetro), con la participación de su presidente para México, Nobuhiro Nakajima, pues Japón es el principal inversionista asiático en México, con importantes inversiones en plantas de ensamble automotriz, así como de decenas de plantas de autopartes y del sector electrónico.

"México y Japón tienen un Tratado de libre comercio en operación desde 2005, lo que ha permitido la expansión del comercio en ambas vías y garantizar la certidumbre jurídica de las inversiones japonesas en nuestro país", expuso.

El funcionario dijo que se extendió una invitación a Nakajima para que en fecha próxima haga una visita de trabajo a Torreón, con el fin de promover al municipio y a La Laguna para la atracción de inversión japonesa.

Otra de las reuniones fue con representantes de State Power Investment Corporation (SPIC), multinacional con sede en Hong Kong, una de las empresas de generación y distribución de electricidad más importantes de China. Esta empresa es la mayor productora de energías limpias en el mundo, la cual mostró interés y manifestó la posibilidad de implementar uno o más proyectos de energía fotovoltaica en La Laguna.

La conversación con SPIC versó sobre el marco regulatorio del país, para las inversiones de participación privada en la generación de electricidad con fuentes limpias o renovables. Se contó con Brian Sung, director ejecutivo de desarrollo de negocios de la compañía.

También se reunieron con representantes de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi (Taiwán) en México, ya que Taiwán y sus empresas de alta tecnología están invirtiendo en América del Norte, particularmente en el sector de semiconductores, donde esa economía lidera en desarrollo tecnológico a nivel global.

Como resultado de la relocalización de firmas y de las cadenas de proveeduría que buscan nuevos sitios de producción, Torreón y La Laguna levantaron la mano ofertando su talento humano capacitado, las alianzas estratégicas con universidades y las empresas laguneras del sector privado, para impulsar el desarrollo de este ecosistema. Se contó con la presencia de la maestra Shao-Lin Hu, directora de la división económica de esta oficina.

El funcionario mencionó un encuentro con la Industria Nacional de Autopartes (INA), asociación que agrupa en México a casi 700 empresas del ramo, tanto nacionales como extranjeras. Indicó que México es el cuarto productor mundial de autopartes, pero ocupa el segundo lugar en exportaciones y el estado de Coahuila lidera a nivel nacional en este rubro, contando Torreón y La Laguna, con un importante clúster del sector.

Se conversó con Armando Cortés, director ejecutivo de la INA, sobre las nuevas inversiones del sector, con énfasis en la electromovilidad y la regla de origen del TMEC, que propicia que un mayor número de firmas consideren su instalación en México y desde luego en Torreón y La Laguna.

Se realizó una reunión con representantes de Robert Bosch México, una de las empresas alemanas líder en la fabricación de autopartes, electrodomésticos, semiconductores y herramientas eléctricas, que tiene 13 plantas de fabricación en México y un centro de desarrollo tecnológico en Guadalajara, con un total de 25 mil colaboradores. Bosch está expandiendo sus inversiones en México y se tuvo la oportunidad de promover y ofertar a Torreón con Eduardo Pérez, vicepresidente de Comercio Exterior y Relaciones con Gobierno de esta importante compañía.

Otro encuentro fue con representantes de la Oficina de Promoción Comercial y de Inversiones de Corea del Sur (Kotra), con la participación de Sangsoon Kim, presidente para México y América Latina, con la finalidad de promover la instalación de las nuevas inversiones coreanas que están relocalizando sus plantas de Asia a América del Norte, incluido México.

“A Torreón y a La Laguna nos interesa atraer proveeduría de segundo y tercer nivel, que surta a la mega planta de chips que Samsung tiene en Austin, Texas”, comentó Willy Portal.

Se habló con Kotra sobre el interés por atraer inversiones de LG Energy Solutions, de SK On Co Ltd, y de Samsung, SDI, Co. Todas ellas orientadas a plantas de baterías para coches eléctricos, semiconductores y el desarrollo de distintas cadenas de suministro.

“Con Kotra organizaremos en el mes de octubre próximo, un seminario de negocios e inversión a realizarse en Torreón, con la presencia de empresas coreanas que evalúan sitios en nuestro país para la instalación de nuevas inversiones”, dijo.