Con bloqueo en bulevar, exigen arreglar aires en Clínica 71

Con una temperatura que alcanzó los 40 grados centígrados, personal de salud y familias de pacientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón bloquearon ayer por la tarde un tramo del bulevar Revolución para protestar porque la institución no ha resuelto las fallas en el sistema de aire acondicionado, sobre todo en los últimos tres años.

La manifestación se realizó en ambos carriles y comenzó minutos después de las 15:00 horas; con gran molestia, los profesionales sanitarios señalaron que las deficiencias en la climatización no solo generan incomodidad para la base trabajadora, sino que también propicia la proliferación de agentes biológicos y nocivos para la salud de las personas enfermas.

Los inconformes llevaron pancartas que decían "UMAE 71 Hospital de tercer nivel sin condiciones óptimas para sus trabajadores. Estamos trabajando a altas temperaturas", "Si no nos escuchan, entonces que nos vean, queremos aire en todas las instalaciones" y "Si los derechos que otros tienen (aire) no los tenemos todos, entonces no son derechos, son privilegios".

Además, agregaron que en el segundo piso, pidieron autorización para instalar un minisplit por su propia cuenta. Invirtieron 8,600 pesos en la compra del equipo "pero después nos dijeron que siempre no, en el segundo piso tenemos a los pacientes de Terapia Intensiva y de hecho pues ahí hay medicamento que no debe estar a más de 30 grados y el departamento llega hasta los 35 grados".

Para mitigar las altas temperaturas, dijeron que se han estado llevando bolsas de hielo a las habitaciones donde se encuentran los pacientes internados.Javier Segura, delegado local de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), informó que tanto la Clínica No. 71 como el Hospital General de Zona No. 16 dependen de una central de servicios que les nutre de agua fría. Indicó que tienen cinco aparatos y que no está funcionando ninguno por lo que con la onda de calor, la problemática se agudizó.

Mencionó que las autoridades del Seguro Social en Saltillo les comentaron que harían adquisiciones de nuevos aparatos pero que siguen a la espera. Añadió que los directivos de la UMAE han hecho las gestiones pertinentes y que incluso, han ayudado a la base trabajadora con aires industriales pero que no son suficientes; incluso generan más humedad en la clínica. Comentó que en el Hospital de Especialidades hay alrededor de 1,800 trabajadores sanitarios en todos los turnos. Dijo que ayer se manifestaron personas que ya habían concluido su jornada laboral por lo que no hubo afectaciones en el servicio que se presta a la derechohabiencia.

El bloqueo de la vialidad, que duró alrededor de 45 minutos, generó caos vehicular y molestia entre algunos conductores. Una mujer descendió de su vehículo para pedirles que liberaran el bulevar pero el personal se negó; la señora enfurecida les dijo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador "vale madre, que vea por esta gente, pinch.. cab.., vale madre pinch... Obrador". Al bloqueo, llegaron unidades de Tránsito y Vialidad así como elementos de la Policía Municipal para resguardar el orden. Ayer, también estuvo presente personal del área Jurídica de la UMAE pero dijeron a esta casa editora que los únicos que podían brindar información al respecto eran los encargados de Comunicación Institucional.

TIENEN A PACIENTES CON HIELO

Osmara Galaviz es originaria del estado de Chihuahua y ayer llevó a su madre a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Especialidades. La señora tiene fibromialgia, hernias y "el diagnóstico que nos están dando es que ya se va a quedar cuadripléjica con el tiempo. Llegamos después de las 5:30 de la mañana y sí da coraje ver las instalaciones así, no hay otra palabra, 'están jodidas'. Es una lástima ver la falta de empatía de la gente, porque la verdad los compañeros (personal de salud) ahorita están rompiéndose la madre aquí parados en el sol.

Mi mamá estaba en camilla y ni en camilla se pudo sentar, sufre mucho de su espalda y de su columna, las camillas para la ching..., se tuvo que bajar porque había varillas en las camillas. Las instalaciones están de la ching... en casi todos los edificios de gobierno y esto es a base de que la gente se esta rateando toda la feria porque dinero sí hay". Otro derechohabiente, dijo que desde hace quince días tiene a una persona enferma en Terapia Intensiva y que "la tienen con hielo por la temperatura que hay, no hay nada de aire".