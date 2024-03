comparten carretera y sueños comparten carretera y sueños

En la vida hay muchas coincidencias y en ocasiones haces sinergia con quienes menos esperas. Eso les pasó a tres talentos diferentes, con un común denominador: su amor por la música.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Reneé de 28 años es una cantante y compositora, que tiene cinco años con su proyecto, tiene dos discos y actualmente está promocionando El disfraz. Su nuevo álbum saldrá a la luz en septiembre. Su voz se estará escuchando en el Vive Latino este domingo, en donde estrenará una canción. Cabe señalar que Nunca tristes se convirtió en la rola favorita de miles.

Desde La Sultana del Norte hasta Morelia, Michoacán, la distancia en línea recta es de más de 600 kilómetros, pero en ruta es de alrededor de 836 kilómetros. De ahí es Walter Esaú, un cantautor de 34 años, quien inició el 2024 con el pie derecho gracias a su sencillo Jardín Sin Flores. En su agenda hay un evento muy especial, el festival Pal' Norte, que se realizará del 29 al 31 de marzo, donde estará deleitando a su público.

Del suroeste nos vamos al sureste, al estado de Veracruz. Taylor Díaz nació en Poza Rica de Hidalgo. Tiene 29 años actualmente y está promocionando su nuevo sencillo Ojitos de mar. Trabajando de manera imparable, profesionalmente desde el 2018, destaca por sus composiciones y mezclas musicales.

Desde su infancia, la vida de los tres se encaminó a la música y aunque viajaban por direcciones distintas, llegaron al mismo destino.

Eran desconocidos entre sí, hasta que Universal Music Group los unió en una gira por México, On The Road X Universal.

La travesía comenzó en Tijuana, han pasado por Hermosillo, Ciudad Juárez, Durango, Saltillo, hasta llegar a Cancún.

Por supuesto, en su ruta no podía faltar una parada en Torreón, Coahuila.

El pasado martes 12 de marzo se presentaron en un recinto de la zona Centro, pero desde el lunes visitaron las instalaciones de esta casa editora.

Luego de recorrer el área de prensa y el corazón del lugar (la redacción) los tres ofrecieron una entrevista exclusiva en el foro de Siglo TV.

"Somos proyectos como muy auténticos en lo que hacemos, somos muy diferentes y creo que está muy chido que nos hayan traído acá" declaró Taylor al inicio de la plática.

RED DE APOYO

Cada uno incursiona en géneros distintos, Walter define su música como autoconocimiento, su génesis se remonta al folk, le sigue la música norteña y las pirekuas.

La palabra "valentía" engloba las creaciones musicales de Reneé, que la han ayudado a realizar trabajos de introspección y decidir dedicarse a esto de manera profesional.

"Frescura", así denomina Taylor su música, inspirado en boleros, salsa, grupos en inglés y reguetón romántico.

Esta variedad los enriquece como artistas, pero también como personas. Reneé dijo que el compartir carretera con ellos la ha hecho más tolerante y aprender a no compararse, "ver como son los procesos artísticos tan diferentes, pero al mismo tiempo el amor por la música nos une".

A su vez, conocer sus procesos los hace sentir acompañados, ser parte de la carrera del otro, "eso no lo vas a aprender en una escuela de música" complementó Walter, quien reconoció que admira de Reneé la firmeza en sus convicciones y el tener claro lo que no quiere, así como de Taylor el hacer más llevadera la experiencia.

Taylor por su parte, reconoció que Reneé es muy profesional y Walter fiel a su proyecto.

Reneé admira lo auténtico y dedicado que es Walter, así como lo relajado de Taylor.

No sólo se "roban" lo bueno uno del otro, también reconocieron que se "roban" a sus fans, ya que esta mezcla permite a sus seguidores conocer propuestas diferentes y comenzar a escucharlos a los tres; "si no nada más vendría yo y me escucharía la gente que siempre me escucha" reflexionó Walter.

En su paso por La Laguna, Walter hizo referencia al clima y Taylor a la gastronomía, compartiendo que degustó los tradicionales lonches y que no se iría sin probar las gorditas.

Con el objetivo de continuar dando lo mejor de sí, estos viajeros musicales siguieron su aventura por la República Mexicana.