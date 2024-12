¿Cómo surgió la teoría que asegura que Paul McCartney murió en los 60?

El mundo de la farándula está lleno de polémicas, pues a través de los años han sido varios los que se han visto involucrados en escándalos, sea relacionados a su carrera profesional, vida personal o incluso a sus muertes.

Es uno de los integrantes del famoso cuarteto de Liverpool quien desde hace años ha sido blanco de una de las mayores teorías conspirativas que han existido en el mundo de la farándula.

Paul McCartney, integrante de The Beatles , quien actualmente todavía ofrece conciertos e incluso hace poco estuvo presente en México como parte de su gira ‘Got Back Tour’, es el protagonista de una leyenda que sugiere que ‘en realidad es un doble del verdadero cantante’ .

‘ Paul está muerto’, es el nombre que lleva dicha teoría , la cual termina siendo más compleja de lo que parece, ya que está fundamentada con diversos detalles relacionados a la discografía y momentos trascendentes de la agrupación The Beatles.

Paul McCartney (CAPTURA)

¿Dónde surgió la teoría?

La teoría tiene su origen en la década de los 60, más exactamente el 12 de octubre de 1969, cuando un hombre identificado como Tom, estudiante de la Universidad del Este de Míchigan, se comunicó a la estación de radio WKNR-FM de Detroit para informarles que ‘Paul McCartney había muerto’.

Y es que la afirmación del tal Tom estaba respaldada por la canción ‘Revolution 9’ de la agrupación musical, la cual fue lanzada un año antes de dicha llamada, señalando que al escucharla al revés pudo percatarse de la frase ‘Turn me on, dead man’, que en español se traduciría como ‘enciéndeme, hombre muerto’, la cual haría referencia a la supuesta muerte de McCartney.

Dicha llamada daría pie a una serie de conjeturas sobre la supuesta muerte del integrante de The Beatles, además de un programa de radio llamado Complot Beatle, el cual era llevado por el disc jockey Russ Gibb y que se centraba completamente en el rumor de la supuesta muerte de McCartney.

Artículo de la supuesta muerte de Paul McCartney (CAPTURA)

También surgieron artículos en el diario Michigan Daily que hablaban sobre ‘pruebas’ de la muerte del integrante de The Beatles, sustentadas con la portada del famoso disco Abbey Road, pues en dicha portada Paul es el único que aparece caminando sin zapatos, lo que haría referencia a su muerte.

Abbey Road (ESPECIAL)

La 'muerte' de Paul

Sin embargo fue el 21 de octubre de 1969 cuando la teoría de la muerte de Paul se amplió y detalló , gracias a Ruby Yonge, un disc jockey de la radio WABC de Nueva York que afirmó que, durante el miércoles 9 de noviembre de 1966, mientras preparaban las grabaciones del álbum ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’, McCartney habría salido molesto de los Abbey Road Studios luego de una acalorada discusión con John Lennon y que, tras marcharse, habría sufrido un terrible accidente automovilístico que no sólo le habría costado la vida, sino que además habría terminado decapitado y calcinado.

Revista de la supuesta muerte de Paul McCartney (CAPTURA)

Tras el supuesto accidente, los otros tres integrantes habrían sido escoltados por agentes del servicio de seguridad MI5 hasta el lugar donde habría muerto Paul con el fin de que reconocieran el cadáver. Además, Yonge afirmó que John, Ringo y George fueron ‘amenazados’ por los agentes para ocultar la supuesta muerte de su compañero , lo que llevó a la productora y la banda a buscar un reemplazo.

Es así que, tras dichas conjeturas, algunos señalan que después de 1966, el Paul que apareció junto a The Beatles, y que a la fecha sigue ofreciendo conciertos, es ‘un imitador’.

Revista LIFE (CAPTURA)

Pese a que a través de los años han surgido varias entrevistas con el mismo Paul asegurando que los rumores de su supuesta muerte son completamente falsos , a la fecha todavía hay personas que sostienen dicha teoría, sobre todo por ciertos detalles que aparecen en portadas de discos, como ocurrió con Abbey Road y supuestos mensajes ocultos en las canciones.

Una de las portadas más llamativas entre los fans y que han desatado todo tipo de teorías es precisamente la del álbum 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', donde se pueden observar diversos elementos que, según los creyentes de dicha hipótesis, confirmarían la muerte de Paul, tal como las flores, la vestimenta e incluso las poses de los integrantes de la banda .

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (ESPECIAL)

A través de los años se ha asociado la fotografía de un vehículo destrozado con el supuesto accidente que sufrió McCartney, sin embargo, en realidad éste perteneció a Tara Browne, un joven socialité irlandés que radicaba en Londres y que falleció en diciembre de 1966 tras impactar su Lotus Elan por conducir a exceso de velocidad .

Dicho suceso inspiró a The Beatles, especialmente a John Lenon (que era amigo de Browne) a componer la canción ' A Day in the Life'.