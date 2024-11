¿Qué propuestas del político Robert F. Kennedy Jr. podrían dañar el sistema de salud en Estados Unidos?

En meses recientes, el expresidente Donald Trump obtuvo el apoyo para su campaña del candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., quien tenía alrededor del 5 % de favor en las encuestas presidenciales.

Kennedy Jr., un entusiasta político en contra de las vacunas, en los últimos días y ya reconocido el triunfo de Donald Trump ha buscado colocarse en la administración entrante en un cargo donde pueda tomar decisiones sobre la salud pública.

Abogado ambientalista, hijo del asesinado excandidato presidencial y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ha promovido conspiraciones por años contra las vacunas pese a no tener cualificaciones médicas.

Medios han retomado sus declaraciones sobre que “no le quitará las vacunas a nadie”, pero a su vez ha afirmado que buscará que los estadounidenses tengan “la mejor información” para tomar decisiones individuales.

Su historia, ha señalado el diario The New York Times, lo ubica como un "crítico prominente" de la vacunación infantil programada así como haber relacionado las vacunas al autismo y otros problemas de salud de los que estudios han demostrado que no existe conexión.

Por ahora, entre sus propuestas más cuestionadas es el estar a favor de retirar el fluoruro del agua potable, mineral que ayuda a proteger los dientes y del que existen décadas de estudios sobre su seguridad y eficacia.

Kennedy Jr. ha propuesto retirarlo, pese a que el tratado del agua potable con pequeñas cantidades del mineral ha sido considerada como una de las intervenciones de salud pública más importantes del siglo pasado.

En otro tema, el mismo excandidato presidencial ha declarado que de obtener un lugar en la administración de Trump abogará por eliminar instancias como los Centros para el Control de Enfermedades o la Administración de Alimentos y Medicamentos que garantiza la calidad y previenen sobre el valor de tratamientos.

Ahora todo dependerá de las decisiones del presidente electo, que durante la campaña llegó a decir que le permitiría a Kennedy “volverse loco en el tema de salud”.