¿Cómo reaccionó Dimas Maciel al video de Arturo Ortiz?

El pasado fin de semana, una gran tensión surgió entre Tropicalísimo Apache y Chicos de Barrios, máximos exponentes de la cumbia lagunera.

Todo inició, cuando Dimas Maciel habló de la fallecida Susana Ortiz, apoyándose con algunas imágenes de ella en video, durante una presentación de Los Chicos ocurrida el sábado 13 de abril en un antro del Bulevar Revolución.

En ese momento, varias personas pedían a Dimas que ya no dijera nada al respecto y mejor cantara.

El cantante ya había dicho en una previa conferencia de prensa que haría tributos a Susana en sus eventos.

La noche del domingo, Arturo Ortiz, líder de Tropicalísimo Apache, publicó un video que ha sido compartido en más de mil ocasiones y ha generado cientos de reacciones.

El cantautor le dio las gracias al público por el amor que le demostraron siempre a su fallecida hija, Susana Ortiz y a él por las condolencias y muestras de cariño que a la fecha le siguen llegando luego de la partida de la cantante.

“Le quiero mandar un saludo a todas las personas que han apoyado a mi hija cuando me dan el pésame, me dicen, ‘señor, no nomás le duele a usted, nos dolió a todos’, así que a todas esas personas que han estado con mi hija les doy las gracias, muchas gracias por todo y gracias por apoyar a la familia”, comentó desencajado.

Pero también habló de Dimas y de la presentación celebrada el sábado en la que se habló de Susana.

“Quiero hablarles de una cosa que no me gusta a mí. A mí no me gusta hacer video, pero es importante para la familia y para mí. Se trata de Dimas Maciel, de Chicos de Barrio, que están haciendo supuestamente homenajes a mi hija, cosa que no creo”, expresó.

Don Arturo Ortiz manifestó que la relación entre Dimas y Susana se encontraba mal.

Muchas personas han estado atentas a las redes sociales de Chicos de Barrio, buscando que Dimas Maciel hable sobre lo ocurrido y exprese su punto de vista.

Hasta ahora no lo ha hecho, pero lo que sí ha realizado es subir videos de youtubers o influencers que tocan temas de superación y reflexiones; seguidores del grupo creen que con esta acción ha contestado al video de Ortiz y a quienes están criticando a Maciel.

“Cuando tú jodes a una persona que no es mala, prepárate porque la vida te va a joder al doble. Eso se llama Karma”, “Si alguien es feliz no está jodiendo al otro. Está tanto consigo mismo que lo que los otros hagan no ocupa espacio en su vida” y “Hazte sordo a las cosas que no quieres escuchar, hazte ciego a lo que cuando tú ves tiene la intención de debilitarte y no le respondas a lo que no merece respuesta”, esos son las lecciones que ha compartido la página oficial de Chicos de Barrio a través de motivadores.

¿Cómo reaccionó Dimas Maciel al video de Arturo Ortiz?