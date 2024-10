¿Cómo rastrear una transferencia bancaria para confirmar que se hizo un pago?

Ser primerizo en el mundo de las finanzas digitales, o bien, la necesidad de corroborar que una transferencia se realizó de manera efectiva, son algunas de las razones por las cuales el rastreo de transferencias puede ayudar a confirmar que el proceso fue exitoso. Incluso, existen ocasiones en las que el pago no se refleja, pero ten por seguro que tu dinero no se extravía en el mundo digital.

El Banco de México desarrolló el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), un sistema que permite enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias de manera electrónica, es decir, hacer transferencias electrónicas.

Tu dinero no puede desaparecer puesto que el funcionamiento del SPEI se asemeja a una tubería central donde todo está conectado, de esta manera se realizan los movimientos de forma rápida y segura. No obstante, el sistema cuenta con mecanismos de rastreo para conocer qué sucedió con la transacción efectuada en caso de no reflejarse.

¿Cómo rastrear una transferencia en SPEI?

El Banco de México diseñó dos mecanismos mediante los cuales se pueden rastrear pagos o transferencias electrónicas a través del SPEI, el comprobante electrónico de pago (CEP), que es un documento electrónico generado con la información que el banco de destino envía al SPEI como confirmación del depósito, o bien MI-SPEI, que es un servicio de información a través del cual puedes consultar el estado de un pago mediante la clave de rastreo o el número de referencia que tu banco proporcionó al realizarlo.

Para rastrear una transferencia, debes tener a la mano la fecha de operación, número de referencia o clave de rastreo, nombres del banco emisor y del receptor del pago, CLABE de la cuenta beneficiaria y el monto de la operación. Esta información aparece en el CEP.

En MI-SPEI encontrarás opciones como consulta de pagos, verificación de estadísticas de conexión al SPEI para consultar pagos que no aparecen en la consulta, u obtención o validación de comprobantes electrónicos de pago. Los datos detallados anteriormente te serán solicitados al momento de rastrear una transferencia.

Considera que sólo se puede consultar el estado de un pago realizado por medio del sistema en los últimos 45 días hábiles.

Razones por las que un pago no se refleja

El comprobante electrónico de pago puede tardar hasta un máximo de 30 minutos en reflejarse, sin embargo, existen otras situaciones las cuales pueden mermar la transferencia. La causa más común de rechazo de una transacción es el saldo insuficiente.

En otros casos puede haber problemas de conexión entre el banco con el SPEI o el portal con el banco o, incluso, el banco puede bloquear la tarjeta si detecta movimientos extraños que pongan en riesgo la seguridad de la cuenta. Otras ocasiones, el banco que recibe el pago puede no responder a tiempo.

También es posible que la tarjeta esté vencida o que la transacción se realice fuera de la hora de corte. Para evitarlo, recuerda que las tarjetas de débito se renuevan con 60 días de anticipación a la fecha de vencimiento. Además, investiga la hora de corte de las entidades bancarias. Las transferencias realizadas fuera de ese horario se reflejarán hasta el siguiente día hábil.