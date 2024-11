¿Cómo obtener un 50% de descuento en tu licencia de conducir en Coahuila? | Guía paso a paso

Si estás en Coahuila y necesitas tramitar o renovar tu licencia de conducir, puedes aprovechar el estímulo fiscal del 50% de descuento que estará disponible durante el Buen Fin.

Te explicamos como acceder a este beneficio y los pasos a seguir.

¿Quiénes pueden obtener el descuento?

Este estímulo fiscal se aplica exclusivamente a licencias de chofer particular, tanto para renovaciones como para expediciones por primera vez, en modalidades de 2 y 4 años. Las licencias para motociclistas no son elegibles para este descuento.

¿Cómo y cuándo puedo pagar?

Durante el Buen Fin, del 11 al 24 de noviembre, puedes realizar el pago para aprovechar el descuento.

Puedes pagar en línea a través de Pagafácil en www.pagafacil.gob.mx, o en diversos centros de cobro como tiendas de autoservicio, bancos, y tiendas de conveniencia.

Únicamente debes llenar un formato con tus datos.

Lo puedes encontrar aquí

Si pagas durante el Buen Fin, tu descuento será respetado hasta el 31 de diciembre de 2024, incluso si tu cita para tramitar la licencia es posterior.

¿Qué sucede si no emiten mi licencia después de pagar?

Es importante tener en cuenta que el decreto de estímulos no permite devoluciones. Así que, si ya pagaste y no se emite tu licencia, no podrás solicitar la devolución.

Si tienes más dudas, puedes comunicarte con un asesor fiscal llamando al 070.